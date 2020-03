Wo bleibt der Frühling?

Ich habe irgendwo gelesen, dass Stangensellerie so toll für eine Entschlackungskur sei. Vermutlich ist es die innere Stimme, die mich jedes Mal im Supermarkt zu einem Bund Sellerie greifen lässt. Oft lasse ich ihn allerdings tagelang auf seinen Auftritt warten, schiebe ihn in der Kühllade hin und her, nehme ihn heraus, lege ihn wieder zurück. Aber heute ist er dran! Sind nicht auch noch ein paar Äpfel da? Mit geräucherten Forellenfilets wird daraus ein erfrischender, bekömmlicher Salat. Da kommt gleich Frühlingsstimmung auf.