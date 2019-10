leichter.leben.inspiriert

Frauen haben sich in den vergangenen Jahren eine unglaubliche Vielfalt an Rollen erobert. Sie können und machen viel, und manchmal fragen sie sich auch, wie sie das alles gut schaffen können. Lassen Sie sich in dieser Veranstaltungsreihe inspirieren, wie Sie in Ihren unterschiedlichen Lebensphasen und Ihren vielen Rollen leichter und gesünder leben können.