leichter.leben.inspiriert in Oed-Öhling

Es sei eine wahre Erfolgsgeschichte, so Moderatorin und „Welt der Frauen“-Chefredakteurin Christine Haiden, auf die Frauen in den letzten hundert Jahren zurückblicken dürfen. Wo anfangs nur die drei „K“ waren – Kinder, Küche, Kirche – sind es heute eine Vielzahl und Vielfalt an Aufgaben, Verpflichtungen und Herausforderungen. Daher stand am Anfang der Veranstaltung nicht nur die Feststellung „uns geht´s gut“, sondern auch eine Frage: „Geht´s noch besser?“

Niederösterreichs Frauenlandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister scheint niemals die Kraft auszugehen, all ihre Herausforderungen anzunehmen. Dafür zapft sie gezielt Kraftquellen in ihrem Alltag an. „Heute war es auf dem Weg hierher der Blick über das Mostviertel“, sagt sie. „Aber auch eine halbe Stunde Laufen in der Früh ist eine solche Quelle – oder einen Kaffee zu trinken, irgendwo anders als zu Hause.“ Die zweifache Mutter hat im Lauf der Zeit auch gelernt, EnergieräuberInnen aus dem Weg zu gehen. „Die Zeit, die mir zur Verfügung steht, verbringe ich ganz bewusst mit Leuten, die mir guttun und mir Kraft geben.“

Die Unterschiede zwischen Männern und Frauen manifestieren sich nicht nur in der Vielfalt der Aufgaben, sondern auch in ihrer Anatomie und Physiologie. Das Thema „Gender-Medizin“ ist das Feld von Anna Maria Dieplinger, Dozentin an der Paracelsus Universität in Salzburg. „Bis vor wenigen Jahren war der Patient geschlechtslos“, sagt sie in ihrem Vortrag. „Die Galle auf Zimmer fünf“ sei immer nach dem gleichen Schema behandelt worden. Dabei gibt es in nahezu jedem medizinischen Aspekt Unterschiede zwischen den Geschlechtern. „Ein Herzinfarkt bei einem Mann kündigt sich anders an als bei einer Frau“, sagt Dieplinger. „Mit dem Effekt, dass Frauen im Schnitt eine halbe Stunde später in die Notaufnahme kommen als Männer.“ Eine Zeitspanne, die in der Notfallmedizin über Leben und Tod entscheiden kann.

Für viele Frauen ist die Balance von Familie und Beruf eine der größten Herausforderungen. Anregungen dafür, wie diese gelingen kann, bringt Psychotherapeut Erich Lehner in seinem Vortrag auf den Punkt. „Kommunikation, Problemlösung und Stressbewältigung sind die Kompetenzen, die es auf der Paarebene braucht“, sagt er. „Die Zufriedenheit in einer Partnerschaft ist dann am höchsten, wenn sie egalitär gelebt wird.“ Dazu gehöre es, familiäre und Erwerbsarbeit aufzuteilen – und diese Aufteilung miteinander auszuhandeln.

All diese Informationen tragen dazu bei, dass es sich für Frauen leichter leben lässt. Anna Rosenberger, Vorsitzende der katholischen Frauenbewegung der Diözese St. Pölten bringt dazu noch Anregungen mit, wie sich spirituelle Anker im Alltag setzen lassen, um die Batterien regelmäßig aufzuladen. Für sie ist das etwa eine Klangschale, die sie immer wieder anschlägt. Für die Sekunden, bis der Ton verklungen ist, hält sie inne und schafft sich so eine kleine Auszeit im Alltag. Nicht nur ihre Klangschale ertönte an diesem Abend, auch die Stimmen und Instrumente der Mostviertler Band Quetschwork Family, die mit ihrer Musik den Abend abrundeten. „Beim Red´n kemman d´ Leit z´sam“ heißt eines ihrer Lieder – und das beherzigten die rund 300 Besucherinnen im Anschluss. Noch lange wurde getratscht, sich ausgetauscht und gelacht. Besser geht es kaum.