Zeig mir deine Küche

In ihrer privaten Küche gibt sich die Kochkunst-Forscherin bescheiden. Sie zündet die Flamme des Backrohrs, in das sie die Schinkenfleckerln schieben wird. Der schlichte Gasherd funktioniert seit Jahren klaglos. Daneben steht ein schmaler, mit Holz beheizter Zusatzherd. Auf diesem werden Schmorgerichte und Gulasch besonders gut. Im Winter wärmt er auch die Küche. Auf dem kleinen Tisch am Fenster, mit Blick hinaus in den Garten, hat die Historikerin schon viele ihrer Bücher über die Habsburger und deren Speisen geschrieben. In der Ecke stapeln sich Ordner und Unterlagen. Auf dem Tisch steht eine kleine Bügelmaschine, am Vormittag hat sie schnell noch die Leinendamast-Tischwäsche gebügelt. So wenig Technik wie möglich will die Rindfleisch-Liebhaberin in ihrer Küche. In den Regalen stehen alte, hübsch bemalte Keramikbehälter, historische Aspikformen aus Kupfer und Weißblech zieren die Wände, außerdem ein Schnürkrapfeneisen und Teller der einstigen Wilhelmsburger Porzellanmanufaktur.

Ingrid Haslinger kocht jeden Abend für sich und Ehemann Herbert. Das Paar teilt nicht nur die Sammelleidenschaft, auch die Liebe zu gekochtem Rindfleisch, gefülltem Brathendl und Rostbraten verbindet die beiden. „Man darf die Wiener Küche nicht auf Tafelspitz reduzieren“, sagt die Historikerin. Die Vielfalt ist enorm. In ihrem jüngsten Buch zählt sie auf über zwei Seiten die verschiedenen Gulaschvariationen auf. Wichtig ist ihr auch, zu betonen, dass in einen Wiener Erdäpfelsalat kein Zucker gehört, diese Unsitte habe sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg aufgrund schlechter Essigqualität eingeschlichen. Den derzeitigen Zustand der ihrer Meinung nach „besten Küche der Welt“ befindet sie als deprimierend. Allerdings keimt Hoffnung: Ein Wiener Restaurant hat sie als Konsulentin geholt, weil man seinen Gästen wieder echte Wiener Küche servieren wolle.