„Welt der Frauen kocht“ jetzt für alle!

Unglaublich vielseitig

Natron (Natriumhydrogencarbonat; nicht zu verwechseln mit Soda) ist ein natürliches, vielseitiges Hausmittel. Es verkürzt die Kochzeit von Hülsenfrüchten (1TL ins Kochwasser), es löst Verkrustungen im Backrohr und in Töpfen: Verschmutzte Stellen mit einer Paste aus Natron und Wasser bedecken, über Nacht einweichen lassen, am nächsten Tag wegwischen. Natron bindet Gerüche, im Kühlschrank ebenso wie in Teppichen oder in der Wäsche. Eine flache Schale mit Natron in den Kühlschrank stellen, Teppich mit Natron bestreuen, am nächsten Tag wegsaugen. 1 EL Natron, zusätzlich zum Waschmittel in die Spülkammer gegeben, sorgt für geruchfreie Wäsche.