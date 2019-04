Schnell was Gutes

Ofen-Kabeljau mit Karottenpüree

4 Portionen

2 P. Kabeljaufilets (tiefgekühlt, je 225 g)

Olivenöl

Salz

800 g Karotten, in dünne Scheiben geschnitten

500 ml Gemüsesuppe

80 g Butter

300 g Kichererbsen, gekocht, abgetropft

1 EL Fenchelsamen

1 EL Koriandersamen

1 Biozitrone

Rucola

Backrohr auf 210 °C vor­heizen. Karotten mit 2 EL Kicher­erbsen in der Suppe weich kochen (circa 12 Minuten). Den Großteil der Kochflüssigkeit ab­gießen, Butter zugeben und die ­Karotten mit dem Stabmixer fein pürieren. Salzen.

Die gefrorenen Kabeljaufilets in eine Auflaufform legen, salzen, mit wenig Olivenöl beträufeln. Im Rohr 12 Minuten garen.

Übrige Kichererbsen in einer Pfanne gemeinsam mit ­Fenchel- und Koriandersamen in wenig Olivenöl rösten, salzen und pfeffern.

Fisch auf dem Püree anrichten, Zitronenschale darüberreiben, mit Kichererbsen und Rucola garnieren.

TIPP:

Die abgegossene Koch­flüssigkeit, mit Zitronensaft und Olivenöl gewürzt, separat dazu servieren.

Die einfachste, schnellste und geruchfreie Zubereitung für Tiefkühlfisch. Den Fisch dabei nicht abdecken, das Wasser soll rasch verdampfen!