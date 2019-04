Köstliches Lamm

Melanzani in circa 1 cm große Würfel schneiden. Zwiebeln und Knoblauch schälen und fein hacken. In einem weiten Topf Öl erhitzen, Zwiebeln darin hell anschwitzen, dann Melanzani und Faschiertes zugeben und 5–6 Minuten kräftig anbraten. Knoblauch, Gewürze und Kräuter hinzufügen, mit Tomaten und Lammfond auffüllen, mit Salz und Pfeffer würzen und circa 30 Minuten leise köcheln lassen.

In der Zwischenzeit die Nudeln in reichlich Salzwasser kochen, abgießen und abtropfen lassen. Die Nudeln mit dem Sugo mischen. Mit Joghurt, Minze und Dille garniert servieren.

Lammfaschiertes:

Zum Faschieren eignen sich am besten durchzogene Stücke wie Schulter und Hals. Feinschmecker mit Geduld hacken das Fleisch mit einem scharfen Messer so klein wie möglich, es schmeckt dann noch besser.