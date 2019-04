Die Gaben der Natur

G’schmackige Wiese

Früh schon sprießt die fein gefiederte Schafgarbe, die jungen Blättchen sind würzige Salatbeigabe. Einer, der sich im Garten gerne breit macht, ist der Giersch mit seinem typisch dreikantigen Stängel. Der Geschmack der Blätter erinnert an Petersilie und Sellerie, er passt gut in Suppen und Saucen. Der schmalblättrige Spitzwegerich ist nicht nur ein bewährtes Wundkraut, er schmeckt auch, und zwar herb-würzig, leicht an Pilze erinnernd. Köstlich sind auch die Blütenknospen, man röstet sie am besten kurz in Öl. Hellgrün, saftig und geschmacklich an Zuckermais erinnernd, das kann nur die Vogelmiere sein. Die kleinblättrige Zartheit wird am besten roh in Salaten und Smoothies verwendet. Gleiches gilt für den nach Anis duftenden Wiesenkerbel, er ist perfekt zu Spargel und Fisch.

Gutes aus dem Wald

Der hellgrüne Sauerklee liebt das Schattendasein, seine zarten Blätter überraschen mit erfrischend säuerlichem Aroma, das gut in Salate, Saucen und Desserts passt. Ein frohes Herz, sagt man, macht der Waldmeister. In getrocknetem Zustand verströmt das Kraut einen betörenden Duft. Der Stoff heißt Cumarin, er ist auch im Zimt oder im echten Labkraut zu finden. Bevor man die frischen Blätter etwa als Sirup ansetzt, lässt man sie einen Tag trocknen. Eine Variante, dem Waldmeister seinen Duft zu entlocken, ist das Tiefkühlen.

Blütenpracht

Wenn Gänseblümchen, Löwenzahn und Veilchen um die Wette strahlen, erfreut das unser Auge ebenso wie unser Gemüt. Bis auf wenige Ausnahmen (zum Beispiel Hahnenfußgewächse) sind fast alle Blüten essbar. Sehr schmackhaft ist das zartlila blühende Wiesenschaumkraut, es hat krenartig scharfes Aroma. Adrette Deko sind auch die lila bis zartblauen Blüten von Gundelrebe und Ehrenpreis.

Brennnessel.

Die Wohltäterin

Man kann ihr nur Gutes nachsagen. Außer vielleicht, dass sie uns schmerzhaftes Nesselgift injiziert, sobald wir sie berühren. Aber dagegen kann man sich durch Tragen von Handschuhen schützen. Die Brennnessel ist eine unserer wertvollsten und vielseitigsten Heilpflanzen. Mit ihrer reinigenden und stärkenden Wirkung ist sie perfekt für Frühjahrskuren. Ihre Vorzüge kann man sich auch kulinarisch zu Eigen machen. Am besten schmecken die zarten jungen Blätter, ihr Geschmack ist leicht säuerlich. Für die rohe Verwendung, etwa in Aufstrichen, rollt man mit einem Nudelwalker ein paarmal über die Blätter, so werden die Brennhaare zerstört. Auch beim Blanchieren verlieren sie ihre Wirkung. Brennnesseln können wie Spinat zubereitet werden, eine Paste (blanchiert, mit wenig Öl und Salz gemixt) eignet sich als Würzmittel für Saucen, für Risotti und Pasta.

Tipp:

Geradezu ein Superfood sind die winzigen Samen, die im Sommer geerntet werden. Sie schmecken frisch oder leicht geröstet.