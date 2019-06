Selbstversuch: Da geht noch mehr!

Dünger fürs Gehirn

Mit der Fingerübung „Hase und Jäger“ setzt man simultane Prozessverarbeitung in Gang. Beide Gehirnhälften befeuern sich gegenseitig, Synchronisation wird angeregt. All das sorgt gerade am Anfang für Chaos im Kopf. Wird die Synchronisation immer wieder neu gefordert – also trainiert –, ist das Dünger fürs Gehirn und erhöht die Möglichkeiten, das Potenzial dieses Muskels zu nutzen.