Wir müssen Abschied nehmen

Wir sind tief traurig, dass unsere Kollegin Carola Malzner am Samstag, 25. Mai 2019, für uns völlig unerwartet an den Folgen ihrer schweren Erkrankung gestorben ist. Carola hat mit ihrer Kompetenz, ihrem Einsatz, ihrer Verlässlichkeit, ihrem Humor und ihrer Wärme unser Team über vier Jahre bereichert. Als Chefin vom Dienst hat sie mit sicherer und ruhiger Hand dafür gesorgt, dass jede Ausgabe in hoher Qualität und termingerecht zu unseren Leserinnen und Lesern gekommen ist. Carola war eine Persönlichkeit, energisch und konziliant zugleich, lebenserfahren und verbindlich. Sie war neugierig und auch als Autorin mit innerem Engagement bei der Sache. Ihr Tod trifft uns mitten ins Herz. Unsere Anteilnahme gilt ihren Angehörigen, vor allem ihren Kindern Alexander und Kathrin, ihrem Enkel Flynn und ihrer Enkelin Maya, die sie so gerne noch in Händen gehalten hätte.

Das Team von Redaktion und Verlag Welt der Frauen