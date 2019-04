Wir wollen bloß kuscheln

Eine Prostituierte befreite Klemens Untner von seiner Medikamentensucht. Damals, als er vor Schmerzen den Tag ohne Tabletten nicht überstand. Probleme mit der Lunge, der Galle, mit den Bandscheiben. Zu viel getragen oder ertragen, sagt der heute 52-Jährige. Er lenkt seinen Wagen in die Wiener Hyrtlgasse. Die Schmerzen waren nach dem Puffbesuch jedenfalls weg. Ganz ohne Pillen. Was da passiert war, das wollte er herausfinden. Und zack, wieder abhängig. Eine Sucht mit einer anderen zu therapieren sei nie gut, sagt er. Er lacht. Heute weiß er das natürlich.

Untner sucht eine Parklücke. Da, gleich links, ist eine. Hier hat er sich vor sieben Jahren einen Dauerparkplatz beim Universum bestellt. Bis jetzt war immer einer frei. Einmal im Monat kommt er ins Therapiezentrum, trifft sich mit anderen Menschen zu einer Party. Alkohol oder Drogen gibt es keine. Berauscht wird er trotzdem sein. Untner steigt aus dem Auto. An seine erste Kuschelparty kann er sich noch gut erinnern. Den Schweiß habe es ihm aus allen Poren gedrückt, so nervös sei er gewesen. Danach schwebte er wie auf einer Wolke, hatte perfekt aufgeladene Batterien, und das tagelang. Seine schwarze Lederjacke knarzt beim Gehen. Er bleibt vor einer Rundbogentür stehen, die schmutzige Fassade des Gebäudes ist mit Graffitis beschmiert. Wien-­Ottakring. Der 16. Gemeindebezirk ist bekannt für urige Heurige und einen hohen Ausländeranteil. Für die einen Multikulti, für die anderen Getto.

EROTIK IST TABU

Untner kramt eine Schachtel „Camel blue“ aus seiner Bauchtasche. Er zündet sich eine Zigarette an. Viele KuschlerInnen kommen wie er zu jeder Party. Es seien aber auch ständig neue dabei, das mache es spannend, sagt er. Um Sex geht es nicht, nur ums Berühren, Streicheln, alles absichtslos, kein Druck. Die Kleidung bleibt an, erogene Zonen sind tabu. „Geben und nehmen“, sagt Untner. Er schnippt Asche von seiner Zigarette.

Untners Augen erinnern an die des Schauspielers Russel Crowe, schräg abfallende Lider, die Iris halb verdeckt, wie liegende Dreiecke, beim Lachen zu Schlitzen verengt. Über sein dunkles Haar hat sich bereits, so als wäre es von leichtem Schnee angeweht, eine weiße Schicht gelegt. Er zieht eine kleine Metalldose aus der Tasche, öffnet sie und drückt seine Zigarette darin aus. „Irgendwann wirst du so alt, dass du deine Tschickstummel nicht mehr auf die Straße werfen musst.“ Zack, Behälter zu und zurück in die Tasche.

NEIN SAGEN KANN NICHT JEDER

Er geht durch einen Innenhof. Hinter einem Eingang steht eine kleine Frau, Ende 50, freundliches Gesicht. Untner umarmt sie. Andrea Kiss leitet die Kuschelpartys und überwacht sie. Dass sich jemand nicht an die Regeln hält, passiert etwa bei jeder fünften Party. Wenn Hände dorthin gelegt werden, wo sie nicht sein sollen, oder der Schritt an jemandem gerieben wird, greift sie ein. Vor dem Kuscheln gibt es Übungen zum Abgrenzen. Nicht jede Berührung fühle sich gut an und nicht jeder dürfe einen angreifen, sagt sie. „Weißt du, wie viele Menschen noch nie in ihrem Leben Nein gesagt haben? Die wollen oder können das nicht“, sagt Untner. Grenzen anderer Menschen zu erkennen, zu respektieren und zu wahren, das ist für ihn sowieso eine der wichtigsten Lektionen im Leben. Grausig seien solche Übergriffe, sagt er. Hätten wahrscheinlich die meisten schon erlebt. Seine Tante Mizzi zum Beispiel drückte ihn als fünfjährigen Burschen immer zur Begrüßung in ihren Riesenbusen. Gerochen habe die, sagt er, nicht auszuhalten. Wie er das gehasst hat. Aber immer schön höflich sein. Seine Exfrau konnte er auch nicht riechen. Sein Geruchssinn war eines Tages einfach weg. Erst als er und sie beschlossen hatten, sich zu trennen, zack, da war er wieder da. Aber ja, so grundsätzlich hätte er als Kind schon gerne gekuschelt. Seine Mutter konnte ihm dieses Bedürfnis aber nicht erfüllen. Bipolare Störung, körperlich anwesend, geistig nicht. Ihre Berührungen seien kalt gewesen, sagt er. So wie seine Kindheit.

ETWAS HAT GEFEHLT

Klemens Untner ist „fast ein echter Weana Bazi“. Er wird in Oberösterreich geboren, zwei Jahre später ziehen seine Eltern – die Mutter ist Gitarrenlehrerin, der Vater Volksopernchorsänger – mit ihm nach Wien. Als Klemens acht Jahre alt ist, trennen sie sich. Er denkt, er sei für das Unglück verantwortlich. Die Last haftet am Kind, es wird trotzig, goschert, depressiv. Warum, das können sich die Eltern nicht erklären. Mit 19 will Klemens Untner nicht mehr. Er versucht sich das Leben zu nehmen und scheitert. Zum Glück, sagt er heute. „Das Schöne im Leben sehen lernst du halt erst später.“

Jetzt weiß Untner, dass ein Defizit aus der Kindheit nachgenährt werden kann. In seinen früheren Beziehungen schaffte er das nicht. Am Anfang, ja, da glaubte er, das sei sie. Die große Liebe. Doch irgendwann kam der Alltag und fraß jegliche Zärtlichkeit – wie Pac-Man die kleinen Punkte. Untner gelangte jedoch nicht aufs nächste Level, nein, mit all den gefressenen Punkten war auch das Inte­resse an der Frau weg. Die Liebe zerbrach. Berührt hat ihn dann nur mehr das Prasseln ausgeworfener Münzen in den Schacht eines Spielautomaten oder das Stöhnen einer Prostituierten. Billig war das nicht gerade, aber das Nach-Hause-Gehen war halt auch keine Alternative.

Die Kuschelpartys, die hat er seiner „Tantra-Mausi“ zu verdanken. Mit der Masseurin hat er sich zwar auch zerstritten, aber danach fragte er sich erstmals, was ihm an den Frauen fehlte. „Und so kam ich zur Andrea“, sagt Untner. Mit wie vielen Frauen er im Bett war, kann oder will er nicht sagen. Ernste Beziehungen hatte er zehn, aus einer hat er sogar eine Tochter. Gehalten hat nichts. Jetzt hat er wieder eine Beziehung, und diesmal fühlt es sich richtig an.