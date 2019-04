Wie sag ichâ€™s meinem Kind?

Dieses kribbelige Thema

Die deutsche Sexualpädagogin und Autorin Katharina von der Gathen leitet seit vielen Jahren Aufklärungsprojekte in Schulen. Sie weiß, was Kinder rund um die Themen Sex, Körper und Pubertät besonders interessiert.

Welchen Kinderfragen begegnen Sie am häufigsten?

Katharina von der Gathen: Es gibt eigentlich zwei große Bereiche, aus denen die Fragen stammen. Zum einen geht es um die Kinder selbst: Sie spüren deutlich, dass sie bald keine Kinder mehr sind, dass sich langsam ihr Körper und auch ihre Gefühle verändern. Das weckt Neugier. Klassische Fragen dieser Kategorie sind: „Wie dick werden Busen?“, „Kriegen alle in der Pubertät Pickel?“ oder „Tut das weh, wenn ich meine Tage bekomme?“. Das andere große Thema betrifft die Erwachsenensexualität. Kinder erfahren in sämtlichen Medien und in ihrer Alltagswelt, dass Sexualität eine große Rolle spielt und trotzdem die meisten Erwachsenen nicht mit ihnen darüber sprechen. Sie fragen sich: „Was ist an Sex eigentlich so toll?“ Oder: „Wie geht Sex eigentlich?“

Bewährt es sich, Sexualerziehung für Buben und Mädchen gleich zu gestalten?

Meine Projekte finden in der Regel in gemischtgeschlechtlichen Gruppen statt, denn grundsätzlich ist es eine schöne und verbindende Erfahrung, gemeinsam in dieses kribbelige Thema einzutauchen. Im Alter von neun bis zehn Jahren sind die meisten Kinder noch sehr offen, auch was das andere Geschlecht angeht. Ich finde es wichtig, dass Mädchen erfahren, was ein Samenerguss ist, und Jungen die Möglichkeit haben, einmal einen Tampon auszuwickeln. Später, in der weiterführenden Schule, ist es dann etwas anders: Da brauchen Jugendliche ebenso einen geschlechtsspezifischen Schonraum, in dem sie sich untereinander austauschen und freier über ihre Themen sprechen können.

Wie schaut ein guter Mittelweg aus zwischen wichtiger Aufklärung und dem Wahren der Intim- und Peinlichkeitsgrenzen eines Kindes?

Kinder sind von Natur aus neugierig. Wenn sie in einer Atmosphäre leben und lernen, in der sie ihre Fragen stellen können, tun sie das auch. Leider erleben sie immer wieder, dass Erwachsene ihren Fragen peinlich berührt ausweichen, dass sie sich lustig machen oder sie sogar abweisen mit Sätzen wie: „Das ist noch nichts für dich.“ Auf diese Weise lernen Kinder geradezu, dass es besser ist, nicht mehr zu fragen. Es ist genau umgekehrt: Kinder sind ziemlich gut darin, die Intim- und Peinlichkeitsgrenzen von Erwachsenen zu wahren!

Katharina von der Gathen (46) ist Sexualpädagogin und Autorin. Seit vielen Jahren bietet sie in Schulen Aufklärungsworkshops für Kinder und Jugendliche an. Kinderfragen zum Thema hat sie in den zwei Publikationen „Klär mich auf“ und „Klär mich weiter auf“ gesammelt und beantwortet.