Können Sie noch zuhören?

Ein gesunder Mensch ist mit zwei Ohren ausgestattet. Dank dieser Sinnesorgane mit dem hochkomplexen System voller Knöchelchen, Röhren und Labyrinthe können wir Klänge und Geräusche wahrnehmen, das Ohr ist außerdem unser Gleichgewichtsorgan. Mithilfe unserer Ohren können wir hören – aber können wir dadurch auch schon zuhören? Oft prasselt eine Flut an Eindrücken auf uns ein, sodass vieles einfach ausgeblendet werden muss und wir eher weghören statt hinhören. Geht man dann zur Abwechslung einmal schweigend durch den Wald, können Vogelstimmen, knackende Äste und plätschernde Bäche plötzlich wieder unser Ohr erreichen. Bewegt man sich mit offenen Ohren durch die Stadt, hört man auch sie alle: die Autohupen, Fußgängerstimmen, Straßenmusikerklänge. Wenn wir ruhig und entspannt ohne ablenkende Geräusche mit einem Menschen sprechen, kommen Zwischentöne und versteckte Botschaften wieder zum Vorschein.

BEZIEHUNG DURCH ZUHÖREN

„Solange man selbst redet, erfährt man nichts“, meinte Marie von Ebner-Eschenbach. Wenn Menschen miteinander sprechen und vor allem auf ihre jeweils eigenen Botschaften, auf ihren eigenen Auftritt konzentriert sind, bleibt von diesen Begegnungen nicht viel übrig. Wenn in einem Gespräch allerdings bewusst zugehört wird, kann Beziehung entstehen. Als Zuhörende kann man über das Gegenüber und dabei auch über sich selbst etwas lernen. Bewusstes Zuhören ist eine Übung, die vielen Menschen schwerfällt: zu wenig Zeit, zu viel Ablenkung, zu viel Konzentration auf die eigenen Anliegen. Zum bewussten Zuhören braucht es Entspanntsein, ehrliches Interesse und die Ruhe, auch Pausen im Gespräch zuzulassen und diese nicht gleich wieder zu füllen. Es gibt Menschen, denen diese Fähigkeit in die Wiege gelegt wurde, wie beispielsweise Lata Zacherl: „Ich bin jemand, der gerne zuhört, und in Gesprächen meist nicht die, die redet“, sagt sie. Seit vielen Jahren arbeitet sie als Biografin, schreibt über das Leben von Menschen, die sie dafür beauftragen. Einer solchen Biografie gehen zahlreiche Gespräche voraus, bei denen Lata Zacherl vor allem eines tut: zuhören. Und wie andere Menschen, in deren Beruf das eine große Rolle spielt, berichtet sie von den Folgen, die das bewusste Zuhören hat: Es entsteht eine Bindung, eine starke Beziehung. Die Menschen berichten ihr, wie gut es tut, wenn jemand zuhört. Außerdem sagt sie: „Ich lerne selbst so viel dabei.“ Nicht nur sind die Gespräche mit älteren Menschen wie ein spannender Geschichtsunterricht, Zacherl erfährt auch, wie Menschen Krisen bewältigen, wie das gute Leben aus der Perspektive älterer Menschen aussieht. Sie betont, dass es hilft, dass sie als Außenstehende unbelastet zuhören kann, sie stellt dadurch andere Fragen und bekommt ehrliche Antworten. Ruhigeren Menschen wie ihr fällt das Zuhören leichter als Menschen, aus denen die Worte wie ein Wasserfall sprudeln. Wenn man selbst viel spricht, bleibt nur mehr wenig Raum zum Zuhören.

ZUHÖREN ALS BERUFUNG

In fast allen Bereichen, in denen Menschen mit Menschen zu tun haben, spielt das Zuhören eine große Rolle. Die Qualität des Zusammenlebens mit PartnerInnen, Kindern, FreundInnen und Eltern ist davon beeinflusst, wie gut wir zuhören und die Bedürfnisse anderer wahrnehmen. In vielen Berufen ist das gute Zuhören eine wichtige Voraussetzung: RichterInnen hören zu, um ein gerechtes Urteil fällen zu können. LehrerInnen erfahren durch Zuhören, ob ihre SchülerInnen den Stoff verstanden haben oder ob sie Probleme haben. Menschen in Dienstleistungsberufen müssen ihren KundInnen gut zuhören, wenn diese ihre Wünsche und Vorstellungen schildern – sonst ist der Schreck beim Friseur oder in der frisch gestrichenen Wohnung groß. ÄrztInnen müssen den Beschreibungen der Beschwerden ihrer PatientInnen zuhören, um Symp­tome besser einschätzen zu können. Seel­sorgerInnen hören zu, um zu helfen und zu unterstützen. Wem schenken Sie heute Gehör? Wann fällt es Ihnen leicht, „ganz Ohr“ zu sein?