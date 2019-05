Kochen gegen das Vergessen

Inklusion ist der Schlüssel

Marion Landa-Meidlinger, die Leiterin der Demenz-WGs, im Interview

Bemerken Betroffene ihre Demenz von allein?

Ja, die meisten merken schon zehn oder 20 Jahre davor, dass etwas nicht stimmt. Bei Demenz beginnt das kognitive Gerüst, auf das wir uns verlassen, zu bröckeln, bis nur noch die Emotion bleibt. Das verursacht Stress und führt dazu, dass viele Betroffene versuchen, von diesem Verlust abzulenken. Oft bringen sie enorme Intelligenzleistungen auf, damit ihr Umfeld nichts merkt. Ein WG-Bewohner etwa, der den Weg zu seinem Lieblingsrestaurant nicht mehr wusste, verschleierte sein Vergessen, indem er auf Charmeur machte und stets seiner Schwiegertochter den Vortritt und somit die Führung überließ. So gelang es ihm, seine Würde zu behalten.

Besteht ein Zusammenhang zwischen Demenz und Verdrängung?

Es gibt viele Studien, die Grundursache ist bis heute ungeklärt. Die Verarbeitung des Erlebten spielt jedoch eine Rolle. Konnte ich in meinem Leben bewusst hinschauen? Je mehr verdrängt wird, umso mehr verlässt mich meine Kognition. Irgendwann lassen sich Verdrängungsmechanismen nicht mehr aufrechterhalten. Das verdrängte Gefühl, das in der Erinnerung gespeichert ist, trifft einen dann mit voller Wucht. Wenn alles bröckelt, ist auch Vereinsamung eine unmittelbare Folge. Betroffene trauen sich nicht mehr unter Leute. Sie vergessen auf das Essen, das Trinken, auf die Einnahme ihrer Medikamente. So gerät alles noch mehr durcheinander.

Was brauchen Menschen mit Demenz?

Gesellschaftliche Inklusion ist der Schlüssel, bloße Teilhabe definitiv zu wenig. Deshalb unterstützen wir Betroffene in ihrer Autonomie und vermitteln so, dass sie trotz ihrer Krankheit dazugehören. Die WG hier ist auch ganz bewusst in einen Gemeindebau eingebettet.

Titelbild: Marion Landa-Meidlinger mit einem Bewohner der WG beim Kuchenbacken. Sie war 20 Jahre lang als Diplomkrankenschwester in Privatspitälern und im Behindertenbereich tätig, bevor sie 2014 die Leitung der Demenz-WG in Floridsdorf und 2018 auch die Leitung der WG in Wien-Liesing übernahm. Die Demenz-WGs gibt es seit zehn Jahren.