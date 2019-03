Gehalt verhandeln: So geht’s

Knapp 16 Prozent* weniger Gehalt bekommen Frauen im Vergleich zu Männern. Werden alle und nicht nur Vollerwerbsgehälter miteinander verglichen, liegt der Einkommensunterschied sogar bei fast 38 Prozent. „Ein Grund dafür ist die Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit“, erklärt Hannah Steiner, Expertin für Einkommensgerechtigkeit und Koordinatorin im „Netzwerk österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen“. „Immer noch sind vor allem Frauen für Haushalt, Kinderbetreuung und die Betreuung älterer Familienangehöriger zuständig. Sie unterbrechen deshalb oft ihre Berufslaufbahn und arbeiten danach häufig in Teilzeit.“ Daraus entwickelt sich – gehaltstechnisch – eine Spirale nach unten: Die Pensionsansprüche sinken, die Chancen auf berufliches Fortkommen ebenso.

Hinzu kommt, dass die Arbeit von Männern und Frauen bis heute unterschiedlich bewertet wird. „Je typischer der Frauenberuf, umso mehr ist er vom Gehaltsschema her ein Zuverdienstberuf“, betont Maria Embacher, die als zertifizierte Coachin, Wirtschafts- und Kommunikationstrainerin in Salzburg tätig ist. Ob im Pflegebereich oder Einzelhandel, bei Büro- oder Küchenhilfskräften: Die Entlohnung ist gering, das Angebot an flexiblen Arbeitsmöglichkeiten groß. Männer sind meist Vollzeit und öfter in den besser bezahlten technischen Berufen beschäftigt, auch erhalten sie häufiger verantwortungsvollere Aufgaben. „Untersuchungen in Banken zeigen, dass Männer, selbst Berufsanfänger, eher an Stellen eingesetzt werden, die von vornherein besser bezahlt sind. Frauen kommen hinter den Schalter, Männer ins Risikomanagement“, weiß Embacher. Typisch männliche Lehrberufe wie Maschinenbauer oder Schlosser sind von Anfang an besser bezahlt als typisch weibliche. Dennoch entscheiden sich immer noch fast 50 Prozent der Mädchen für eine Ausbildung zur Stylistin, Büro- oder Einzelhandelskauffrau. Wünschenswert wäre, wenn sie ein größeres Spektrum von Berufen in Betracht zögen, sagt Steiner. „Daneben sollten wichtige Berufe, in denen viele Frauen beschäftigt sind – von der Altenpflegerin bis zur Reinigungskraft –, monetär aufgewertet werden.“ (* Quelle: Statistik Austria)