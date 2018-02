Es gibt keine Welt ohne Design

Die Wissenschaftlerin hält immer wieder fest, dass gleiche Chancen in einem Unternehmen für alle von Vorteil sind, nicht nur für die Benachteiligten (Frauen, ethnische Minderheiten): Diversität steigert die „kollektive Intelligenz“ jeder Gruppe. Immer wieder weist sie darauf hin, wie Vorurteile entstehen und wirken: Wer schön ist, verdient mehr, gilt als erfolgreicher! Wie verhandeln Frauen ihre Gehälter und wie die Männer? Frauen beherrschen das Verhandeln, sobald sie es für andere machen, denken wir an Anwältinnen, die ihre Mandanten verteidigen, an Ärztinnen, die sich für ihre Patient*innen stark machen. Es geht also, ändern wir das Design. Sie lädt die Verantwortung für die Veränderungen nicht bei den Angestellten, den Bewerber*innen ab, sondern nimmt die leitenden Arbeitskräfte in die Verantwortung: Wie sehen die Aufnahmetests aus, welche Porträts schmücken die Gänge und Sitzungsräume, ebenso viele Porträts von Frauen wie von Männern? Wer Frauen und Männer beschäftigen will, muss sie eben auch als Frauen und Männer ansprechen. Sie regt an, lernende Umgebungen zu schaffen, die Menschen sollen ermutigt werden, Neues auszuprobieren.