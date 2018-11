Die ersten acht

Die Gewerkschafterin

Anna Boschek (1874–1957)

Als sie mit neun Jahren ihren Vater verliert, endet Anna Boscheks Kindheit abrupt. Statt weiterhin die Schule zu besuchen, muss sie Geld verdienen: zunächst als Heimarbeiterin, später in der Fabrik. Ihr Vormund wird Anton Hueber, Obmann der „Österreichischen Gewerkschaftskommission“. Anna Boscheks Einsatz in der Gewerkschaft, wo sie mit 20 Jahren eine Anstellung findet, scheint kein Zufall. Sie nimmt sich besonders der Situation der Hausgehilfinnen, Erzieherinnen und Heimarbeiterinnen an. Mit der Überzeugung, dass Frauenarbeit stärkere Beachtung finden müsse, wird sie 1928 Vorsitzende einer neuen Frauensektion der „Freien Gewerkschaften“. Als Parlamentsmitglied macht sich Anna Boschek unter anderem für die Einführung von Achtstundentag, Mindestlohn und Mutterschutz stark.

Die Ökonomin

Emmy Freundlich, geborene Kögler (1878–1948)

Ungewöhnlich für eine Sozialdemokratin ihrer Zeit, wächst Emmy Freundlich in einer wohlhabenden Familie auf. Da ihre Mutter erkrankt und ihr Vater stirbt, als sie 16 ist, kümmert sich Emmy Freundlich in jungen Jahren um die Finanzen und den Haushalt der Familie. Diese Erfahrungen tragen möglicherweise dazu bei, dass sie später in ihrer politischen Arbeit die ökonomisch wichtige Rolle von Hausfrauen herausstreicht. Im Eigenstudium erwirbt sie sich volkswirtschaftliches Fachwissen, das sie als Abgeordnete durch häufige Wortmeldungen im Nationalrat einbringt.