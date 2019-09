Alma AlpkÃ¤se aus Vorarlberg

In Vorarlberg hat das Käsehandwerk lange Tradition. Eine saisonale Spezialität ist der Alpkäse, der im Sommer auf den „Alpen“, so heißen im Ländle die Almen, produziert wird. Ein beispielloses Teamwork von Mensch und Tier, seit Jahrhunderten bewährt und auf über 130 Sennalpen in Vorarlberg Jahr für Jahr praktiziert. Die Weideflächen liegen auf über 1.100 Metern in unberührter Natur.

Hier wachsen die feinsten Alpenkräuter – wahre Leckerbissen für die Kühe, die in dieser Idylle von Mai bis Ende September ihre Sommerfrische verbringen. Die kostbare Heumilch der Tiere wird direkt auf der Alpe verarbeitet, von Sennern und Sennerinnen, die daraus mit viel handwerklichem Können und Liebe einen unverwechselbaren Käse produzieren. Der Alpkäse von Alma kommt von 80 Sennalpen, wo er mindestens drei Monate auf Fichtenbrettern reift und sein einzigartiges Aroma entwickelt. Durch diese Reifung wird er übrigens auf ganz natürlichem Weg laktosefrei.