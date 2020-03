Worte fangen, Leben verstehen und der Queen einen Brief schreiben

Mit ihrem Roman „Der Zopf“ führte Laetitia Colombani vor, wie gut sich Erzählstränge verschränken lassen. Auch dieser Roman ergriff einen schnell, man war ganz auf der Seite der Protagonistinnen, der zähen Anwältin wie der Perückenmacherin und der Mutter, die mit ihrem Kind vor Gewalt flüchtet. Die Absicht ist deutlich, die Sprache dient der Vermittlung der sozialen Botschaften, vermischt mit treffenden, empathischen Szenen. Sprachspiele sind in dieser realistischen Erzählweise, der exakten Skizzierung der Charaktere und der klar definierten sozialen Botschaft selten. Trivial? Wer diese Kategorie braucht, bitte sehr! Ich komme ohne diese aus: Das Buch rührt an, beschreibt, hat Tiefe und vermeidet überwiegend Schwarz-Weiß-Klischees.

Solène ist eine erfolgreiche Anwältin, hat stets die Wünsche ihrer Umgebung erfüllt: Die Eltern waren Juristen, was lag näher, selbst auch Jura zu studieren. Der Geliebte wollte keine Kinder, was lag näher, als keine Kinder zu wollen. Alles war perfekt: Erfolg im Beruf, eine wunderschöne Wohnung in Paris, Luxus und einen sicheren Ort für die eigenen Träume. Etwa den Traum, ein Buch, eine Geschichte zu schreiben. Der Mandant, der sich vor ihren Augen, kaum aus dem Gerichtssaal gekommen, in die Tiefe stürzt, bringt ihren Alltag aus dem Takt. Der zweite Erzählstrang skizziert das Leben von Blance Peyron, jener beherzten Frau, die vor hundert Jahren die Not von Frauen erkannte, ihnen half und mitten in Paris einen Palast, einen Rückzugs- und Schutzort für sie begründete.