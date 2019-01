Wollen Sie ein Sackerl?

Fazit: Es geht immer gut aus. Also, es wird immer Weihnachten, das Team achtet aufeinander, KundInnen bringen Kekse und warme Suppen, man hält einfach durch. Auch die Kinder sind größer und autonomer geworden, eigentlich läuft es rund. Und genau das wünsche ich mir zu Weihnachten: Es soll für die Menschen rund laufen, es soll sich am Ende alles ausgehen, ein Schluck Wein, genossen auf der Couch, noch ein nettes Gespräch und man schläft ein. Natürlich nicht beim Hartlieb-Buch, da will man gleich mal durch sein, nichts versäumen, auch die bereits erwähnte Bauchgrippe nicht. Wer Seminare in Teamführung sucht, ist hier ebenfalls am richtigen Weg, denn dieses Team kennt und versteht sich, Blödeln und Witzereißen inclusive.

Was Sie versäumen, wenn Sie das Buch nicht lesen: Buchtipps, Innensicht des Buchhandels, Empathie zwischen Buchhändlerinnen und KundInnen, ein weites Herz, eine Idee, wie Solidarität gelebt werden könnte, innige und hinige Momente des Daseins rund um Weihnachten, Überlebensstrategien eines Ehepaars, das eine Buchhandlung führt, ein Gefühl, das an Vanillekipferlgenuss ordentlich nah herankommt.

Die Autorin macht all ihren Leserinnen und Lesern Lust darauf, selbst eine Buchhandlung zu kaufen. Sie ist eine geniale Buchhändlerin, eine wundervolle Autorin – Hartlieb/Bielefeld Berlin-Wien-Kriminalromane, 2018 erschien auch ihr Roman „Wenn es Frühling wird in Wien“ im Dumont Verlag – und engagierte Frau. 1967 in München geboren, in Oberösterreich aufgewachsen, Studium der Geschichte und Psychologie. Ihre Buchhandlung in Wien/Währinger Straße ist nicht nur zu Weihnachten einen Besuch Wert.