Wo bleibt das fliehende Pferd?

In diesem Roman gibt es keinen Martin Walser und kein fliehendes Pferd, ich wünschte es mir als Symbol, aber es kam nicht. Wohl aber gab es eine Katze, wohl aber gab es zwei gegensätzliche Paare, viel Verschwiegenes und Verlogenes und all das sehr nah an den politischen Verhältnissen/Zuständen in Deutschland.

Zwei Paare wollen sich treffen, gleich auf der ersten Seite: „Knut und Janina kommen um fünf.“ Ja, und Britta, die perfekte Managerin hat natürlich mit Henry, dem Putzmann aus Laos, ein wirklich sauberes Umfeld. Henry ist noch nicht ganz perfekt im Fensterputzen, aber sonst stimmt alles, bis auf den Sushi-Reis, der einfach zu wenig klebrig ist. Richard, der Banker und Britta-Gemahl, gibt sich wirklich Mühe. Jetzt könnte man weiterdenken, zwei Paare in Streit geraten lassen, Partnertausch nach Sushi-Genuss skizzieren, doch nein, da passiert gar nichts. Aber natürlich hält die vielfach ausgezeichnete Autorin den Spiegel schon parat, so schreibt sie es ja auch hin „Da. So seid ihr.“

Ja, berechnend, oberflächlich, alles blitzeblank und die Geschäftsidee ist auch top. Das befreundete Ehepaar könnte aus einer WG kommen, weltfremd wird es gezeichnet, verträumt, irgendwie auch unglücklich. Mit Unglücklichen kennt sich Britta nämlich aus. Wir lesen uns hier ins Jahr 2025, die Besorgte-Bürger-Bewegung (BBB) ist an der Macht, das Land wird von Regula Freyer, der Bundeskanzlerin, regiert: Ja, klar, Merkel kommt auch vor, aber als Gescheiterte, als die, die zum Rücktritt gezwungen wurde. Dazwischen also das Treffen der beiden Paare, beinahe prüde-langweilig, wäre da nicht Brittas Unternehmen! Das Geschäft mit Selbstmördern floriert, denn Britta hat zwei Gedanken verbunden: Da wollen sich sehr viele Menschen umbringen und dort brauchen Organisationen Selbstmordattentäter. „Die Brücke“ ist der Unternehmensname, Britta ist ein Ausbund an Skrupellosigkeit, Babak, ihr Geschäftspartner weiß, wie das Umleiten der Selbstmordabsichten funktioniert, schließlich wollte er sich ja auch vor Jahren suizidieren. Der Erfolg scheint garantiert, das Gewissen ist beruhigt, die Ehe funktioniert, das Kind ist angepasst.