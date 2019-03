Wieder in die Gänge kommen

Elmas Hände sind rau, rissig, dreckig. Sie hat schwarze Ränder unter den Fingernägeln. Es sind die Hände einer Gärtnerin. Dabei ist sie erst seit einem Monat hier.

Samenkorn für Samenkorn steckt sie in die mit Erde gefüllten Anzuchttöpfchen. Biopaprika sollen einmal aus diesen Samen werden, die Töpfchen sind mit kleinen Schildern versehen, auf denen die Sortenbezeichnung notiert ist. Elma trägt die Töpfe in eine Dunkelkammer, in der es angenehm nach Erde riecht, die Luft ist – anders als in der Kühle des Glashauses – feucht und warm. Später werden die Setzlinge in eines der großen Beete verpflanzt. Täglich müssen sie dann gegossen werden, ihr Wachstum will genau beobachtet werden.

Bevor sie hier angefangen hat, wusste Elma wie die meisten ihrer Kolleginnen und Kollegen nicht, wie viele Handgriffe, wie viele minutiöse Arbeitsschritte nötig sind, um Gemüse, Kräuter und Blumen zu produzieren. Wie viele kannte sie Pflanzen nur aus dem Supermarkt und in Plastik verpackt. Eine Kollegin ruft ins Gewächshaus: „Elli, willst du einen Kaffee?“ Obwohl sich die meisten erst seit einigen Tagen oder Wochen kennen, herrscht im ganzen Betrieb eine vertraute, warmherzige Atmosphäre.

MIT EIGENEN HÄNDEN

Elma ist 31 und war fünf Jahre lang arbeitslos, bevor sie das Gärtnern für sich entdeckte. Und wenn man ihr zuhört, klingt es nach einem Glücksgriff. Wie sie von dem Projekt erfahren hat, weiß sie selbst nicht mehr. Die Idee, es einmal hier zu probieren, stammte jedenfalls nicht – wie bei vielen ihrer Kolleginnen und Kollegen – vom Arbeitsmarktservice (AMS). Ja, es stimmt, nicht wenige landen hier eher unfreiwillig.

Ganz anders bei Elma. „Es war meine eigene Idee. Ich muss es durch Zufall irgendwo aufgeschnappt haben“, sagt sie strahlend. Dass es hier, in Gänserndorf, einer niederösterreichischen Kleinstadt am Rand des Wiener S-Bahn-Netzes, ein Projekt gibt, das den unauffälligen Namen „WUK Biopflanzen – Soziale Landwirtschaft“ trägt und Langzeitarbeitslosen eine Chance bietet, eine Perspektive. Und das etwas ermöglicht, wovon heute viele Menschen träumen: draußen, im Freien zu arbeiten, mit den eigenen Händen, körperlich aktiv zu sein, statt am Schreibtisch zu sitzen oder hinter einer Ladentheke zu stehen.

Der Gedanke hat auch Elma gefallen. An ihrem ersten Tag hier hat sich die gelernte Verkäuferin trotzdem überfordert gefühlt. „Ich hatte vorher noch nie Erde angefasst“, erinnert sie sich lachend. Elma, die früh Mutter geworden ist und heute schon einen 13-jährigen Sohn hat, trägt ihre langen Haare schwarz gefärbt, ihr Gesicht ist sorgfältig geschminkt, ihre ungewöhnlichen, bernsteinfarbenen Augen hat sie dunkel umrandet. Bei jedem Satz, den sie sagt, spürt man die Mischung aus alter Unsicherheit und neu gewonnenem Selbstvertrauen. Was ihr hier am besten gefällt: „Niemand sagt: ,Nein, das kannst du nicht, du bist eine Frau.‘“