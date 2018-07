Wenn zwei zufällig aus einem Zug steigen

So beginnt die Odysse, in vier Teile geteilt, dann noch in Kapitel untergliedert, damit sich nicht verläuft, verblättert und verliert in der leichten Schilderung der Charaktere, die doch so hintergründig sind. Marla ist ein Waisenkind, sagt sie und glaubt dennoch etwas ganz anderes, ihr Vater, Ulysses könnte noch leben. Auch die Eltern von Ulysses Lelius und Estrela de Mar mussten um ihr Glück ringen, leben in ihren eigenen Sphären. Doch zurück zu James, dem Delphinforscher, dessen Großmutter 1943 in Neuseeland geboren wurde und mit 13 als erste Deflinreiterin Berühmtheit erlangte. Zwei Personen begegnen einander, profan auf einem Bahnsteig, das Drama der ganzen Weltliebe liegt noch vor ihnen. Dazwischen streut die Autorin Episoden aus dem Leben ihres Großvaters ein und steuert sehr zielgerichtet auf ihren Vater Ulysses zu. Dazwischen lässt die Autorin Marla mit James durch das Sisi-Museum streifen, über Ungarn, das Schloss Gödöllö und das im Schnee Verlaufen sinnieren. Ulysses erinnert sich an das Baby Marla, daran, dass sie so ein hübsches Baby gewesen sei, ja, klar habe die Kleine in der Nacht auch geschrien, es waren herz- und nervenzerreißende Nächte mit ihr. Die Spannung dieses Romans entsteht durch diese leichte Annäherung, die Erinnerungen bei Vater und Tochter, dazwischen viel Meer, viel Meeresschildkröten und Gespräche zwischen Liebenden. Ulysses findet inzwischen, dass Pula kein guter Ort zum Sterben sei, Veendeig, Brügge, Uppsala oder Prag könnten besser geeignet sein.