Welcher Mensch will ich einmal gewesen sein?

Das Literaturverzeichnis ist interessant, die Frankl-Zitate fordern zum Nachlesen im Original heraus, man legt das Buch aus der Hand und freut sich darauf, das Leben so richtig am Schopf zu packen. Ganz ehrlich: Ein wenig Farbe könnte das Cover doch vertragen. So, jetzt habe ich mein Lesezeichen so richtig in die Hand genommen!

Was Sie versäumen, wenn Sie das Buch nicht lesen: Innehalten, Sinnfrage(n) stellen, flüssig geschriebene Überlegungen zum Leben außer- und innerhalb der Arbeitswelt, Wegbeschreibung zu einem erfüllten, guten Leben, gute Praxisbeispiele in den jeweiligen Kapiteln

Der Autor: 1968 in Niederösterreich geboren, Studium der Bio- und Lebensmittelchemie, danach Manager in internationalen Unternehmen der Futtermittel- und Pharmaindustrie; heute selbstständiger Unternehmensberater, Seminarleiter, Coach, nicht zu vergessen: Zertifizierung zum sinnzentrierten Berater am Viktor Frankl Zentrum Wien.