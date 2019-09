Wege in die Freiheit in den Schuhen der Ahninnen

Man recherchiert nach Ende der Lektüre über Ghana und seine Geschichte, vergisst vielleicht so manche Handlungsträgerin dieser facettenreiche Geschichte. Man bleibt Wurche und Aminah noch länger verbunden, besonders dann, wenn man die Spur der Autorin aufnimmt. In ihrer Familie habe man die Urgroßmutter ihres Vaters stets nur „die Sklavin“ genannt, ansonsten heftig über sie und ihr Leben geschwiegen, erzählt sie in zahlreichen Interviews. Auch die ProtagonistInnen ihres Romans schwanken zwischen Reden, Schweigen und Verschweigen.

Was Sie versäumen, wenn Sie dieses Buch nicht lesen: die Sicht von Frauen, von Freundinnen, von Verbündeten auf die Sklaverei im vorkolonialen Ghana am Beispiel der beiden Protagonistinnen, der Sklavin und der Herrschertochter. Flirrendes Dorfleben, Sklavenmärkte, gründliche Recherche über die Stadt Salaga, Handelsstadt und Zentrum des Sklavenhandels im 18. und 19. Jahrhunderts. Aufbegehren und Niederschlagung, Frauenleben in unterschiedlichen Gesellschaftsschichten.

Die Autorin Ayesha Harruna Attah, in Ghana geboren, hat in den USA Biochemie und Kreatives Schreiben studiert und nach ihrem Abschluss als Schriftstellerin zu arbeiten begonnen. Es waren berufliche Gründe, die sie 2014 bewogen, in den Senegal zu ziehen.