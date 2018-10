„Was, du auch?“

Julia (33), Diagnose:

Humane Papillomaviren

Von Pap3D habe ich zufällig während meiner ersten Schwangerschaft erfahren. Da habe ich den Gynäkologen gewechselt und einen Krebsabstrich gemacht. Komisch habe ich gefunden, dass mein früherer Arzt nie Humane Papillomaviren (HPV) erwähnt hatte. Nachdem mein Abstrich positiv war, also HPV gefunden worden waren, musste ich zur Sicherheit öfter eine Kontrolle machen. Weil es nicht anders geworden ist, also auch nicht besser, habe ich eine Überweisung ins Krankenhaus bekommen, für eine Konisation, es sollten also befallene Zellen weggeschnitten werden. Aber aus heiterem Himmel war die Probe, die der Arzt vor dem Eingriff genommen hatte, wieder unbedenklich. Mittlerweile habe ich schon viel mehr über den Virus gehört. Jetzt hängt zum Beispiel in der Ordination meiner Frauenärztin ein Plakat über HPV-Impfungen. Für mich war der Zeitpunkt des Befundes das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich mit einem möglichen Krebsrisiko befassen musste. Das hat mir schon Angst gemacht. Aber die Angst war größer als das, was dann tatsächlich war. Zum Glück ist HPV kein Tabuthema. Es ist nicht eklig, und es hat fast jeder. Ich habe echt schon mit vielen Leuten darüber geredet.