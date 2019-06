Vom Lesen, Leben und Wagemutigsein

Die Selbstreflexion Milenas setzt sofort ein, sie ortet wenig Zuwendung in ihrer Beziehung zu einem verheirateten Mann, nimmt dessen Luxuswagen als Dankeschön und fährt zu ihrer Großmutter, die in einem alten Haus auf einer Waldlichtung lebt. Kräuter- und Blumengarten und ein Garten mit jenen Ingredienzien, die die Oma für ihre Rauchwaren benötigt, umgeben dieses Zauberhaus. Man erinnert sich sofort, Milena habe doch von ihren Eltern mal gehört, die Oma habe Schande über die Familie gebracht? Was damit gemeint war?

Eine Enkelin, die die Freiheit sucht, eine Großmutter, die macht, was sie wirklich will, viele Rätsel, ordentlich viel Fürsorge füreinander, intensive Gespräche. Und wie zu Beginn des Romans geht es auch an dessen Ende ums Lesen, Leben und das Sichwiederfinden in einem Text. Da bringt ausgerechnet die wilde, ausgelassen Großmutter ihrer Enkeltochter die traurige Nachricht vom Ableben der Schriftstellerin Ilse Hofstetter. Es war diese Autorin, die Milena die Augen geöffnet hatte, für das Leben und für sich selber.