Vielleicht können Punkte winken

Was Sie versäumen, wenn Sie diesen Roman nicht lesen: Konflikte direkt und hautnah, verletzend, immer an die Grenze gehend; viele innere Monologe, die Finn in seinen Tagebuch-Blog tippt, Konflikte mit dem Stiefvater, der das Ekel gibt, Träume eines Jugendlichen, einen Roadroman, der in seiner Dynamik an „Tschick“ erinnert, man will einfach nur weg, weg von Erwachsenen, auf die man sich eigentlich nur selten verlassen kann. Wenn Sie diesen Roman nicht lesen – das Cover ist eher bescheiden – versäumen Sie starke Charaktere dieses All-Age-Romans, damit meine ich aber eh die Jugendlichen!

Der Autor, Jahrgang 1960, studierte nach dem Jobben in unterschiedlichen Sparten in Österreich und Deutschland – das klingt abenteuerlich! – Philosophie in Wien und Graz; er lebt in Wien und in der Steiermark, erhielt u. a. den „aspekte“-Literaturpreis und den Deutschen Kritikerpreis.