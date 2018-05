Üppiges Sprießen – für Kinder?<br>ab 6 bzw 4 Jahren

„Das ist eindeutig was für Erwachsene, Kinder steigen da doch aus!“ bekomme ich regelmäßig zu hören, wenn ich im Verkauf geheimnisvolle, mehrschichtige oder auch nur dunkle Bilderbücher anbiete. Schon richtig: Ein eigener Markt für erwachsene Bilderbuchsammler*innen bedient Liebhaber*innen künstlerischer Illustrationen, ästhetisch ausgefeilter Satzspiegel, eleganter Typografien, pfiffiger Layouts, zugeschnitten auf ausgereiften Geschmack und oftmals auch hergestellt mit feinen Papieren oder sogar in Halbleinen-Einbänden – viel zu empfindlich und teuer für Schokofinger!? Die Grenze zwischen Büchern, die nur auf erwachsenes Publikum abzielen und solchen für Kinder ist fließend. Vorlesende oder Mitbetrachter*innen werden mitgedacht und sollen sich nicht langweilen.

Beim „Grünling“ liegt die Überlegung nahe, dass Erwachsene die Hauptzielgruppe darstellen. Das üppige Wuchern, der reiche Erntesegen, diese Fruchtbarkeit, die die Fantasiefigur des Grünlings hervorruft: all das kann – in der erwachsenen Wahrnehmungsebene – sexuell konnotiert gelesen werden. Bereits am Cover zeigt sich die Küche des australischen Farmerhauses, in die Pflanzen eingedrungen sind: Feurig-scharfe Chilischoten scheinen sich begehrlich aufzurichten. Und pralle Wassermelonen und Kürbisse liegen schwer und hingebungsvoll am Boden. Diese Assoziationen entspringen eindeutig der erwachsenen Vorstellungswelt.

Nun wissen wir, dass sich Pfefferoni nicht mit Melonen paaren! Auch drängt sich diese Idee nicht unbedingt jeder/jedem auf, doch bei all der Fülle und Pracht, die das Bild ausstrahlt – vielleicht spielt Levin Pinfold bewusst darauf an? Wie auch immer: ich habe Kundinnen, die das Buch hemmungslos (!) auch an Kinder verschenken. Natürlich sind die Eltern dann mitgemeint.

Pinfolds magisch-realistische Darstellungen sind zart und kräftig zugleich und ziehen Kinder wie erwachsenen Betrachter*innen gleichermaßen in ihren Bann. Die balladenhaft gereimten Textzeilen tragen zusätzlich zur Opulenz bei.

Der Grünling ist ein Zwischenwesen, ein Pflanzentier oder eine Tierpflanze, und fasziniert enorm. In einem trostlosen Kanalrohr unter dem Bahndamm hat ihn der Farmer entdeckt. Dort, wo die Arbeiter der Industrie mit dem Zug im tagtäglichen Trott pendelnd vorbeirasen. Inmitten einer artischockenartigen, leuchtend grünen Knospe.