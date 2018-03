Trau keinem Kieferduftritterling!

Hier beginnt der Krimi mit der Todesnachricht, also der tödlichen Diagnose, also damit, dass einem der Arzt mitteilt, man habe nicht mehr allzu lange zu leben. Bevor die Spurensucher*innen unter den Leser*innen jetzt aufstehen und sich mal die Plastikhandschuhe anziehen, ein wichtiger Zwischenstopp im Erzählverlauf. Es geht jetzt nämlich um Pilze, genauer gesagt, um Matsutake, auch Kieferduftritterlinge genannt, ein Verkaufsschlager in Japan. Es soll, so steht es zwischen der tödlichen Diagnose und dem Fortgang der Geschichte, Japaner geben, die tausend Euro für ein Kilo Matsutake hinblättern. Und inmitten des wirtschaftlichen Einbruchs des Ich-Erzählers und seiner Frau Taina entstand diese Start-up-Idee: Mit einem saftigen Existenzgründerzuschuss fanden sie quasi zum Nulltarif Räume und gegen ordentliche Bezahlung Mitarbeiter, die die Felder und Wälder der Umgebung nach Pilzen absuchen. Pilze finden, würde Janosch, der Schreiber und Zeichner, sagen.

Wer jetzt Pilze und Gift kurzschließt, greift daneben. Taina, die wunderbare Köchin, vergnügt just in dem Moment mit Petri, einem Mitarbeiter, als ihr Mann ihr mitteilen will, dass sie recht bald Witwe wird. Doch das Blatt wendet sich, die, die der Ich-Erzähler verdächtigt, ihn vergiften zu wollen, zeigen bald auch erste Symptome einer Vergiftung. So blöd ist doch niemand, einen Mord so zu tarnen, dass man beinahe selbst dabei draufgeht? Nein, so sind Taina und Petri nicht, die sind nicht raffiniert, eigentlich sind sie – abgesehen von Ehebruch und Illoyalität – recht nette Menschen.