Tatort Küche oder: Einfach schön

Nach dieser Entlastung folgt das kleine österreichisch-deutsche Küchenwörterbuch, das Rezepteregiste gefolgt von den Basisrezepten zum Schnellfinden sowie den Rezeptvarianten für Experimentierfreudige. Nockerlteig finde ich auf Seite 82, das finde ich also schnell, wenn ich wirklich nach dem Buch kochen will. Wer Kochbücher als Bilderbücher anschaut, genießt bereits im ersten Durchgang. Acht Kapitel lang genießt man, liest kurze Teaser, etwa von Eva Rossmanns Freude über eingelegte Essiggurkel als Kind, um dann zum Imbiss „Eingelegter Muskatkürbis mit Schinken vom Freilandschwein“, der Kürbis darf hier in 250 ml weißem Balsamicoessig und 250 ml Grünem Veltliner baden! Danach könnte man doch Schinkenrollen oder Schinken rollen und die gefüllten Eier erinnern zwei Generationen an Oma, wenn sie es richtig gut mit einem meinte. Weiter geht die Jause, hin zum Brimsen, der in den Originalliptauer gehört. Auch die Suppen überfordern einen nicht, man muss nicht außer Landes reisen, um die Zutaten zu besorgen, die „bunte, klare Gemüsesuppe“ klingt wie „du hast es doch gut!“ und genau so ist der Stil des Kochbuches: Wohlwollend, differenziert, Reste verwertend, ja, da muss das Schwarzbrot halt die Weinviertler Veltliner-Brot-Suppe rein, da hilft nichts! „Buchingers Müllirahmstrudel“ macht bereits beim Anschauen und Rezept-Studieren zufrieden, selten schrieb jemand so freundlich und dem gierig Lesenden so zugeneigt über Kalorien. Da darf alles sein, kann, muss aber nicht. Keine Besserwisserei, keine Spielverderberei: Man wird als erwachsen betrachtet, als verantwortungsbewusst gesehen, juhu, da baden die Feigen in Orange (Saft einer Orange und in 80 ml Cointreau!).

Was Sie versäumen, wenn Sie dieses Buch nicht lesen: Freude, Inspiration, Glück, klare, gute Rezepte, Erinnerungen, Kochpoesie, da kommt kein Hund in die Küche!, da wird gefühlvoll umgerührt, auf Qualität geachtet, einfach mal so, herzlich und fair.

Die Autorin Eva Rossmann, 1962 in Graz geboren, lebt im Weinviertel, politische Journalistin, Moderatorin, Initiatorin des Frauenvolksbegehrens 1997, Bestsellerautorin, Verfassungsjuristin, zahlreiche Preise, 2014 beispielsweise den Leo-Perutz-Preis für Kriminalliteratur der Stadt Wien, ist Autorin und Köchin. www.evarossman.at

Manfred Buchinger hat an 31 Plätzen weltweit gekocht, Japan, ja auch, Frankreich ja schon, 1999 hielt er die High-End-Küche mit all ihren Sternen/Hauben für überholt, eröffnete unweit von Wien Buchingers Gastahaus „Zur alten Schule“, ist ein Vorreiter der Kunst der einfachen Küche, er lebt im Weinviertel. www.buchingers.at