Spuck mal ins Meer

Dieser Roman skizziert das Arbeitsleben von Oskar Johansson, streift sein Privatleben vor und nach seinem schweren Unfall bei einer Sprengung und begleitet Oskar zu seinem Leben, zurückgezogen, zufrieden und Standpunkte reflektierend in einem alten, baufälligen Saunahäuschen des Militärs in den Schären. Oskar hat nie viel gebraucht und nie viel gehabt: Eindrücklich schildert Mankell den Ausflug, den Oskar mit seinem Vater unternahm, für eine Bootsfahrt reichte es nicht, aber da das allen klar war, lag das Glück darin, den Bootsverkehr zu beobachten. Wer als Latrinenarbeiter das Geld für sich und seine Familie verdient, wird den Geruch der Fäkalien nie mehr los, Oskars Vater fügt sich zwar in dieses Schicksal, verbietet aber gleichzeitig seinem Sohn „Sozialist“ zu werden. Vergebens, Oskar zieht aus.

Oskar überlebt den Unfall bei der Sprengung, schwer verletzt; er will weder ein Glasauge noch eine Prothese und bleibt fortan der etwas kauzige Arbeiter mit einem Auge und einer Hand. Dass ihn seine Freundin immer seltener besucht und schließlich einen anderen heiratet, steckt er sinnierend weg, er hat es ja kommen sehen. Arm gegen Reich, das zieht sich durch die Gespräche, die der Autor seinem Protagonisten und dessen Besucher, diesem vertrauten „wir“, das zusammen philosphiert und politisiert. Drei Kinder hat Oskar mit Elvira, der Schwester seiner ersten großen Liebe Elly, der Sohn kauft sich, kaum erwachsen, eine Waschmaschine und eröffnet damit seinen ersten Waschsalon, im Telefonverzeichnis steht er als „Geschäftsführer“, hat die Reihe der Arbeiter durchbrochen, sein Verhältnis zum Vater ist distanziert. Oskar bleibt bis zu seiner Pensionierung Sprenger, mit Elvira unternimmt er nur einmal, genauer gesagt im Jahr 1950, eine zweiwöchige Busreise nach Österreich. Er und Elvira sind die einzigen Arbeiter unter den Reisenden, sie sehen die Spuren des Krieges und geben das meiste Geld an die vielen Bettler, die sie in allen Städten sehen.

Der Roman ist in 25 Kapitel geteilt, was den Erzählfluss nicht hemmt, Ordnung schafft und das Lesen wie Zurückblättern und Nochmallesen erleichtert: Anstand in jeder Handlung, Bescheidenheit und Stärke in jeder Situation, ein wacher Geist, der stur seine Werte verteidigt, lieber im Saunhäuschen als in der Siedlungswohnung lebt und als Chronist vom Sozialismus, vom Auf- und Niedergang von Idealen erzählt. In Brocken, ohne Pathos und Selbsterhöhung.