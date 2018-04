Springinsfeld<br>ab 4 Jahren

Getragen-Werden, geborgen im großen Ganzen zu ruhen – das erlebt Ratzfatz, beim Schwimmen mit seinem Vater: das Wasser trägt ihn! Oder wenn er nach der Therapie zufrieden und müde ausruht und sein Herz pochen spürt, das ihn durchs Leben trägt.

Viel Liebe, Herzensstärke und Verständnis brauchen Kinder mit ADHS-Symptomen wie Ratzfatz. Auf den einleitenden Bildern des Vorsatzes lässt uns Karoline Neubauer nur einen Blick auf lauter Beine erhaschen, von allerlei soeben hektisch davon- und aus dem Bild gesprungenen Tieren. Zum Abschluss wird mit Herz agiert. Ein grünes herzförmiges Kissen drückt Ratzfatz an seine Brust, zur Beruhigung. Dachs und Eichhorn werfen bunte Herzen fröhlich jonglierend oder wie Luftballons in die Höhe. Die Füchsin bietet balancierend auf ihrer Pfote ein kleines blaues Herz an, wie ein kleines Konfetti. Und so signalisiert sie vielleicht: ohne Liebe und gleichzeitig kühlem Kopf wird es nicht gut für die vielen Wieselkinder dieser Welt. Innere Unruhe plagt immer mehr Heranwachsende. Und sind wir nicht alle hin und wieder etwas „ratzfatz“? Schusselig, schlampig, unter Zeitdruck und folglich unachtsam? Wir glauben, dem kollektiven Gerenne, der allgegenwärtigen Beschleunigung stattgeben zu müssen, mitzumachen beim Irrsinnskarussell. Wie gut, wenn es gelingt, sich am Ende des Tages gemütlich in der Höhle zusammenzurollen und einer Geschichte zu lauschen.