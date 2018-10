Souverän-gelassene Heldin<br>für Kinder ab 9 Jahren

Aber tatkräftige Unterstützung erhält Laura von den Eltern nicht. Sie schafft das alleine. Das Instrument der Unterschriftenliste funktioniert nicht, andere Mittel sind gefragt. Letztlich ist es die Enthüllung von „Nepotismus“, wir in Österreich würden „Freunderlwirtschaft“ sagen, die den Bau verhindern wird. Laura fungiert als Aufdeckerin, Whistel-Blowerin, der Machenschaften des korrupten Bürgermeisters. Überhaupt liest sich der Band wie eine Einführung in Basisdemokratie. Die Nachbarin Frau Wang berichtet vom erfolglosen Kampf gegen Staatsgewalt während des Protestes gegen den Bau des Staudamms am Jangtse. Mehrheitliche Entscheidungsfindung spiegelt sich auch in Lauras Familie: Der Vater wird plötzlich arbeitslos, Unruhe macht sich breit. Die große Schwester ist sowieso heftig am Pubertieren und von Vornherein gegen alles. Für das „Familienoberhaupt“ ist klar, was zu geschehen hat, als er ein Jobangebot im Norden des Landes bekommt. „Ich habe entscheiden, dass wir umziehen, also ziehen wir um.“ Doch die Mutter spricht ein Machtwort. „Auch hier gibt es freie Arbeitsstellen. (…) Unser Haus ist hier, das ist unsere Stadt und hier sind alle unsere Freunde. Wir bleiben hier.“ Wohltuend, eine Mutter so entschieden auftreten zu sehen. Schließlich will sie auch die neue Bürgermeisterin werden …

Natürlich wirkt es gegen Ende ein wenig dick aufgetragen, die Ministerpräsidentin höchstpersönlich taucht auf und rettet mit ihrem Applaus Laura aus der heiklen Situation, die in eine öffentliche Demütigung zu kippen droht. Doch für das fulminante Finale einer Trilogie passt das genau!