Sonntagsessen

Mit dem Rhabarber habe ich erstmals in meinen späten Teenagerjahren Bekanntschaft gemacht. Als besonderes Geschmackserlebnis empfand ich ihn, ich glaube, er war als Kompott zubereitet, damals nicht. Ich konnte die Begeisterung, die manche für diese sauren Stangen hegten, lange nicht teilen. Erst mit weiteren Versuchen und den Jahren wuchs in mir das Verständnis für und die Liebe zu diesem seltsamen Gemüse, das lieber ein Obst sein will. Sein eigenwilliges Aroma mit Anklängen von Erdbeeren und saurem Apfel, zugleich diese unbändige Säure, die reichlich Zucker braucht, um am Gaumen so etwas wie Harmonie zu finden. Wahrscheinlich ist es gerade dieses temperamentvolle Süße-Säure-Spiel, das so faszinierend ist, besonders in Süßspeisen. Seit einigen Jahren treibt ein Verwandter des Rhabarbers hierzulande sein Unwesen. Den Japanischen Knöterich sieht man immer häufiger an Waldrändern, Flussufern und Hecken wuchern, er nimmt in Kürze große Flächen in Beschlag. Das Gute daran: Die jungen Triebe können wie Rhabarber zubereitet werden.