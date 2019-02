Rückblick und Vorschau

Es war vor genau 100 Jahren, im Februar 1919, als Frauen zum ersten Mal wählen und gewählt werden durften. Gabriella Hauch, Professorin für Zeitgeschichte an der Universität Wien und Expertin für Genderforschung (ein, wie sie betonte, Forschungsgebiet, das in unserem Nachbarland Ungarn erst jüngst verboten wurde) gab einen kurzweiligen und spannenden Einblick, in welcher Situation sich die Frauen damals befanden. Dass die Frauen etwa ihr lang erkämpftes Kreuzerl auf einem andersfärbigen Papier machten als die Männer und man deshalb so genau sagen kann, wie Frauen damals wählten. Dass diejenigen, die gewählt wurden, unsere ersten acht Parlamentarierinnen, allein schon optisch in dieser Männerwelt als Exotinnen auffielen. Dass Frauen damals als unpolitisches Geschlecht galten. Und dass wir zwar 100 Jahre Frauenwahlrecht feiern, aber keineswegs 100 Jahre Kontinuität: zu Zeiten des Nationalsozialismus etwa wurden alle bis dahin erkämpfte Errungenschaften ausgelöscht. Und es dauerte bis In die 1970er Jahre, dass die Zahl der Frauen im Parlament langsam anstieg: auf bescheidene 14.

Im Lauf des Abends kamen die Podiumsgästinnen immer wieder auf eine Ikone der Frauenbewegung zu sprechen: Marianne Hainisch. Nicht zuletzt, weil sie in Baden geboren worden war, wo sich an diesem Abend im Casineum rund 250 Frauen zu diesem festlichen Abend eingefunden hatten. Marianne Hainisch setzte sich Zeit ihres langen Lebens (1839 – 1936) für die Rechte der Frauen ein, forderte Gymnasien für Mädchen, die Zulassung von Frauen zum Hochschulstudium und gründete die Österreichische Frauenpartei. Und sie gab ihr Interesse für Politik wohl weiter: Ihr Sohn Michael war von 1920 bis 1928 Bundespräsident der Republik Österreich.

Marianne Hainisch war – aus Zufall, wie sie berichtete – das Diplomarbeitsthema von Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Vor rund einem Jahr wagte die ehemalige ORF-Journalistin den Sprung in die Landespolitik und hat es seither keinen Tag bereut. Sie möchte Frauen dazu motivieren, es ihr gleich zu tun, es auszuprobieren, es zu wagen – zu tun. Frauen würden sich immer noch als zu wenig qualifiziert, zu wenig ausgebildet, zu wenig geeignet empfinden. Frauen sollten keine Angst davor haben, auch einmal einen Fehler zu machen und einfach tun.

Einfach tun, das war das Stichwort für drei Niederösterreicherinnen, die von ihrem politischen Engagement berichteten. Darunter Lisa Maria Kranewitter, Gemeinderätin in Perchtoldsdorf, die seit ihrem 15. Lebensjahr politisch aktiv ist und im vergangenen Jahr Mentee im Politik-Mentoring-Programm des Landes NÖ war. Mitzugestalten, Veränderungen mitzuerleben und mit den Menschen zusammenzuarbeiten, das treibt die junge Frau an. Ihre Mentorin, Heidi Glück, forderte Frauen auf, sich klar zu deklarieren und sich nach vorne zu stellen, nicht heben oder hinter die oft selbstbewussteren Männer. Und Auch Petra Skala, die 14 Jahre lang Vizebürgermeisterin von Brunn am Gebirge war, ruft zu mehr Mut für politisches Engagement auf: Den Schritt machen, es ausprobieren, man kann nur gewinnen.

Ein Abend, der stimmungsvoll von Sängerin Tini Kainrath umrahmt wurde, die mit großer Stimme große Emotionen weckte. Und eine Wohltat, in vielerlei Hinsicht: sich zu vernetzen, sich auszutauschen, Neues zu erfahren, Perspektiven für die Zukunft zu bekommen und gestärkt in den Alltag zurückzukehren.

Nachbericht der Veranstaltung „100 Jahre Frauenwahlrecht“ am 20. Februar 2019 in Baden