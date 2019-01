Präzise Ziele, klare Strategien und schließlich kam auch noch ein Hund dazu

Früh erkrankt Fraser Robinson an Multipler Sklerose, doch die Schmerzen halten ihn weder von der Arbeit ab, noch davon, mit seiner Familie Ausflüge in seinem „Bucik electra 225“ zu unternehmen. Dass er zu wenig auf seine Gesundheit achtete, weder ÄrztInnen, noch das Krankenhaus rechtzeitig aufsuchte, lässt seine mittlerweile erwachsene Tochter einen klaren Blick auf das Gesundheitswesen in den USA entwickeln.

Was Sie versäumen, wenn Sie das Buch nicht lesen: Motivation, lebenslang zu lernen, Hinweise, wie es einer Familie in Chicago gelingt, in einfachen Verhältnissen, Humor und Empathie zu leben und an die zwei Kinder weiterzugeben, ein Loblied auf Pflichterfüllung, Weiterentwicklung. Klar, auch Details des Kennenlernens und der Entwicklung der Beziehung zu Barack Obama, den Wahlkampf, das Leben im Weißen Haus, das Großwerden der beiden Töchter als „first daughters“.

Die Autorin: Ja, eh, aber dennoch wichtig, sie wie alle anderen AutorInnen hier vorzustellen.

2009 – 2017 First Lady der Vereinigten Staaten von Amerika; Studium an der Princeton University und an der Harvard Law School; Gründerin der Chicagoer Sektion von „Public Allies“ (bereitet junge Menschen auf eine Laufbahn im öffentlichen Dienst vor) und an mehreren Universitäten und medizinischen Zentren im Bereich PR tätig. Bin ganz verzückt, dass ich das jetzt unter Autorin so schreibe!