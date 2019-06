Pionierin der Kunst

Erstmals wird der gesamte Österreich-Pavillon bei der Kunstbiennale in Venedig von einer Frau alleine gestaltet. Renate Bertlmann (76) gibt ihrem Projekt den Titel „Discordo ergo sum“, „Ich widerspreche, also bin ich“. Die Pionierin der Foto- und Performancekunst zeigt 312 Rosen, aus denen Messer ragen und schließt damit an ihre Auseinandersetzung mit den feministischen Themen Sexualität und Macht an. „Amo ergo sum“, ihr grundsätzliches Motto, ist der Schriftzug-Schatten an der Pavillon-Außenmauer.

www.labiennale.at