Pilz-Kraft voraus!

Es erinnert ein bisschen an die Computerspiel-Legende „Super Mario“. Isst die kleine Spielfigur Mario einen Super-Pilz, verleiht dieser Mario nicht nur Superkräfte, er lässt ihn auch auf die doppelte Größe anwachsen. Pilze, die den Körper stärken und unverwundbar machen, sind in der virtuellen Welt durchaus möglich. Aber in der Realität? Es gibt Pilzarten, deren positive Wirkung enorm sein soll. Sie heißen Vital- oder Heilpilze und gelten als „Heilmittel“ für sämtliche Erkrankungen. So sollen sie nicht nur Entzündungen hemmen, das Herz- und Immunsystem stärken, Demenz, Schlaganfällen und Thrombosen vorbeugen, sondern auch Magengeschwüre und Krebs heilen. Einer, der sich anscheinend bereits vor rund 5.000 Jahren der Naturapotheke bediente, war der Gletschermann Ötzi. Laut Untersuchungen des Instituts für pharmazeutische Biologie an der Humboldt-Universität Berlin fanden ForscherInnen einen Birkenporling in seinen Taschen. Diese heimische Pilzart soll laut Naturheilkunde unter anderem Magengeschwüre beseitigen. Ein deutschsprachiges Forscherteam mutmaßte gegenüber dem Magazin „Science“, dass Ötzi an einem Magenkeim litt, der Magengeschwüre und Krebs verursachen kann. Andere WissenschaftlerInnen vermuten jedoch, dass Ötzi den Pilz lediglich als Zunder benutzte. Die bekannteste Substanz, die jemals aus einem Pilz gewonnen wurde, ist das Antibiotikum Penicillin. Das zeigt, dass Pilze große Bedeutung haben können.

Gesunde Wunderwaffen?

In der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) sind Vitalpilze schon seit Jahrhunderten fixer Bestandteil der Hausapotheke. Laut der TCM sollen die asiatischen Speisepilze Shiitake und Maitake das Immunsystem stärken, der Reishi wird in Japan und China offiziell in der Krebstherapie angewendet. Prinzipiell werden all jene Vitalpilze, die zum direkten Verzehr nicht geeignet sind, getrocknet, gemahlen und als Pulver in Kapselform oder als Extrakt angeboten. Anders als in Japan oder China sind Vitalpilze in Europa nicht als Arzneimittel zugelassen. „Wissenschaftliche Untersuchungen zur Wirkung von Pilzen sind rar“, sagt Kurt Widhalm, Präsident des Österreichischen Akademischen Institutes für Ernährungsmedizin. Eine heilende Wirkung wurde in Europa bislang noch nicht vollends bestätigt. Vitalpilze werden in Europa als Nahrungsergänzungsmittel vertrieben und unterliegen somit dem Lebensmittelgesetz. Laut diesem ist es verboten, mit Heil versprechenden Aussagen zu werben. Thomas Bardorf, Mitglied der Österreichischen Mykologischen Gesellschaft, weiß: „Produkte aus dem Internet sind oft überteuert, die Heilsversprechen völlig überzogen.“ Laut Kurt Widhalm geben die Hersteller oft auch keine Auskunft über den Anbau der Pilze. Nicht selten seien die Produkte mit Pestiziden und Schwermetallen belastet.

Lesen Sie weiter in der Printausgabe.