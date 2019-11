Nachdenken über sich selbst

Q-tips ist eine Markenbezeichnung, es sind Wattestäbchen, habe ich gleich beim Lesen gegoogelt. Ach so, Sie wissen sowas!

Dörrie zeichnet da keine flaumige, heile Welt, sie richtet den Blick auf das Schöne und schaut nicht weg, wenn es dann direkt zu Sucht, Krankheit, Tod geht. Sie schildert immer wieder Szenen mit einer besten Freundin, wild, mit unbändiger Lebensfreude, trinkfest, süchtig, erkrankt, verzweifelt. Eine ehrliche Einladung zum Schreiben, Inhaltsverzeichnis sowie Stichwortverzeichnis am Ende des Buches bringen uns dazu, die eigene Lesespur zu legen, die vielleicht ja dann ein Schreibfluss wird.

Was Sie versäumen, wenn Sie dieses Buch nicht lesen: Freude am Lesen und Schreiben, wunderbare Schreibimpulse, Einblicke in das Werk von Doris Dörrie, Impulse, sofort mit dem Lesen und Schreiben zu beginnen und nie mehr aufzuhören, Blick auf Details, Schärfung der eigenen Wahrnehmung

Die Autorin Doris Dörrie, in Hamburg geboren, hat Theater und Schauspiel in Kalifornien und New York studiert, bekannte Regisseurin und Autorin – Romane, Kinderbücher, Kurzgeschichten, sie unterrichtet an der Filmhochschule München Creative Writing und gibt regelmäßig Schreibworkshops