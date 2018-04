Mutige Wohn- und Lebenskonzepte

In der Gemeinde Neumarkt am Wallersee – das 50. Raumwunder dieses genialen Bandes – machten sich Menschen auf, um mit ihren Nachbarn spazieren zu gehen und Leerstand zu entdecken. Es funktioniert, wenn etwa die Ideenwerkstatt des österreichischen Büro „nonconform“ ihre Biertische aufklappt: Ein Dorf wird lebendig, alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, ihre Ideen und Visionen für ein Bauvorhaben einzubringen. (S. 86f.)

Wer der Hauptstadtarroganz entrinnen und endlich wieder mit den Nachbarn Kaffee trinken will sowie für den Wohnraum angemessene und nicht überzogene Miete zahlen will, nimmt das Motto „Zurück in die Heimat“ ernst; die Neuzugezogenen unterstützen dabei, einen bisher verkannten Ort oder Stadtteil aufzuwerten, nein, das sind keine Gentrifizierer! Fuhrhop porträtiert solche „Rückkehrer“, die zufrieden leben, ihre Erfahrungen in Großstädten gemacht haben und so manches nicht vermissen.

Für alle Wien-Fans: Raumwunder 65 beschreibt das Grätzlhotel Wien, das leere Ladenlokale in Hotelsuiten verwandelt und man bei der Lampenschirmmacherin bzw. der Knopfmacherin übernachtet. Essen gibt es gleich um die Ecke.

Was Sie versäumen, wenn Sie dieses Buch nicht lesen: Innovation, Reduktion, eine Fülle neuer Ideen, Anregungen, das eigene Leben und Wohnen umgehend ändern zu können, Dankbarkeit, Zukunftsfähigkeit,

Der Autor, 1967 in Paris geboren, studierte in Berlin Architektur, kam als Leiter eines Architekturverlags – Stadtwandel Verlags – zur Einsicht, dass wir nicht mehr neu bauen sollen. Konsequenterweise verkaufte er aufgrund seiner Zweifel am Sinn des Neubaus 2013 den Stadtwandel Verlag. Seine Publikationen wurden mehrfach ausgezeichnet.