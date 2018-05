Mütter, die ihr Glück erst finden müssen

„Auch die Psyche sollte gescreent werden“

Fast jede fünfte Mutter erkrankt an einer postpartalen Depression. Was sind die Gründe dafür?

Renate Mitterhuber: Zum einen haben viele Frauen eine hohe Erwartungshaltung an das Leben mit Kind, die sich selten erfüllt. Zum anderen ist auch unser individualisierter Lebensstil ein Grund. Viele Mütter sind auf sich alleine gestellt, es gibt keine Oma, die hilft, und keine Wochenbettkultur, in der die Frau während des Wochenbetts umsorgt wird. Ich empfehle den Frauen: Damit es beim ersten Kind gut läuft, brauchen sie mindestens sechs Wochen eine gute Begleitung und Unterstützung. Eine postpartale Depression hat in vielen Fällen damit zu tun, dass zu wenig Unterstützung organisiert beziehungsweise angenommen wird.

Sie haben das „Netzwerk perinatale Krisen“ mit aufgebaut. Was ist bereits geschehen?

Wir haben Fortbildungsmaßnahmen zum besseren Erkennen einer postpartalen Depression eingeleitet; wir haben den EPDS-Fragebogen (siehe S. 62) an Geburtsstationen etabliert und Informationsbroschüren erstellt, die in jeder Schwangerenambulanz in Wien aufliegen sollten. Leider kommt die Information

oft nicht bei den Frauen an. Auch von Gynäkologen und Kinderärzten wird das Thema zu wenig ernst genommen.

Was wünschen Sie sich?

Die psychische Situation gehört dringend als Vermerk in den Mutter-Kind-Pass. Jede Schwangere muss den Zuckerbelastungstest machen; dabei sind psychische Erkrankungen viel häufiger als Schwangerschaftsdiabetes. Perinatale Krisen sollten auch ein Schwerpunkt in der Geburtsvorbereitung sein. In Deutschland können ­Frauen bis zu ein Jahr von der Hebamme betreut werden – das wünschen wir uns auch für Österreich. Es bräuchte mehr stationäre Einrichtungen mit interdisziplinärem Therapieangebot, in die Mütter mit ihren Kindern aufgenommen werden können.