Mitten in Harrys Herz

So manche Flasche haben Harry-Hole-Fans mit ihm geleert, keine Kneipe ließen sie aus. Sie waren an der Seite dieses bemerkenswerten Helden, der bei allem Alkohol noch immer klarsichtiger ist, als jene Beamte, die Dienst nach Vorschrift machen. Doch dieser Roman, es ist der zwölfte, ist anders, schmerzhafter, verwinkelter und hoffnungsloser als alle Abenteuer Harry Holes zuvor.

Die Liebe seines Lebens, Rakel, ist tot, wurde in ihrem Haus ermordet und Harry steckt seine blutverschmierte Hose in die Waschmaschine. Zeitgleich treibt sich Svein Finne auf dem Friedhof in Oslo herum, er ist ein gerade aus dem Zuchthaus entlassener Vergewaltiger. Nach 20 Jahren im Gefängnis nähert er sich einer Frau, vergewaltigt sie, will sie befruchten, um sie schließlich zu nötigen, das Kind auszutragen. So gebe er sein Andenken weiter, schaffe eine Art Rudel. Und man weiß: Svein Finne hasst Harry Hole, er will ihn zerstören.

Bevor wir als Leserinnen und Leser in diese Geschichte einsteigen, liefert uns Jo Nesbo einen leicht zu lösenden Fall. Harry Hole brilliert, er hat durchschaut, wie viel Familienmitglieder füreinander machen, um beisammen zu bleiben. Und wie in jeder Familie gibt es auch in dieser Hass, Liebe, Betrug und Zusammenhalt in sauberer, feiner Ikea-Umgebung, alles ist an seinem Platz. Dann kommt der Anruf, es ist wieder etwas geschehen!