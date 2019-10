„Mitgefühl ist ein geistiges Vermögen“

Warum sind in einer Phase der unglaublichen Absicherung seltsame Sehnsüchte nach starken Führern so stark geworden?

Ariadne von Schirach: Ich nenne das „Wiedervorlage“. Mit dieser Rückkehr bewältigt geglaubter Themen sind wir auch in Deutschland konfrontiert, wo wir ebenfalls wieder rechte Bewegungen haben. Wir haben sehr viel getan in der intellektuellen Aufarbeitung des Holocaust, aber das Herz hängt wohl noch nach. Der Schatten verschwindet erst, wenn man ihm wirklich begegnet.

Wie sind Sie auf das Thema der psychotischen Gesellschaft gekommen?

Das fing in meiner Schulzeit an, vor 20 Jahren. Auf einmal mussten wir alle sexy werden. Ich habe das als kulturellen Bruch empfunden. Natürlich hatte man Sex, aber sich das Begehren auf den Leib zu schreiben und zu Markt zu tragen, war neu. Mein zweites Buch „Du sollst nicht funktionieren“ hat sich damit beschäftigt, was passiert, wenn wir nicht nur unser Begehren, sondern auch den ganzen Rest unseres Lebens zu Markte tragen. „Die psychotische Gesellschaft“ beschreibt den Punkt, an dem wir vor lauter Profitstreben und Konkurrenzdenken das Leben dermaßen aus den Augen verloren haben, dass wir uns im Leben und Zusammenleben nicht mehr zurechtfinden.

Treibt die Digitalisierung dieses „Psychotische“ der Gesellschaft noch weiter an?

Digitalisierung und Globalisierung machen für mich Dinge nur sichtbar. Früher haben wir einfach nichts gehört von denen, zu denen wir die Waffen exportiert haben. Jetzt stehen uns die Kinder der Ermordeten und derer, die in Kriegs- und Krisengebieten nicht mehr wohnen können, vor Augen. Oder vor der Haustür. Wir werden also nur auf eine neue und zunehmend dringliche Weise mit den Folgen unserer Taten konfrontiert. Aber natürlich hat auch das zwei Seiten, denn einerseits zwingt uns die Digitalisierung, uns bewusst mit allem auseinanderzusetzen, andererseits bieten vor allem die sozialen Medien eine noch nie dagewesene Realitätsflucht an.

Das, was Sie „Ökonomisierung“ nennen, beschäftigt uns rund um die Uhr. Welche Fragen sollten wir da stellen?

Wir leben in einer Zeit großer Freiheit und großen Wohlstandes. Dass wir trotzdem so unglücklich sind, wieder anfangen mit Fremdenhass, mit Frauenfeindlichkeit, mit Antisemitismus, zeigt, dass die Fragen, die wir stellen müssen, innere Fragen sind. Es geht also um ein seelisches Problem, ein Problem des Sinns. Damit verbunden ist die Frage nach unserer Rolle als Menschen in der Welt. Die alten Geschichten tragen nicht mehr, und neue haben wir noch nicht gefunden. Das gibt uns die Chance zu einer wirklich aufgeklärten Aufklärung. Die beginnt damit, anzuerkennen, dass wir nicht die Krone der Schöpfung sind, sondern eine Spezies unter Spezies, die mit allem, was sonst ist, zusammenleben muss. Das betrifft nicht nur die Natur, die Tiere, die Erde, sondern auch andere Kulturen und natürlich das, was wir selbst erschaffen haben wie Städte, Institutionen oder den Kapitalismus. In unserer inneren Krise steckt also auch eine Einladung zu mehr Bewusstsein, mehr Dialog. Aber natürlich ist es ganz schön anstrengend, sich all diesen Dingen zu stellen. Es kann sein, dass man lieber flieht, in virtuelle Welten oder eine Ausgrenzung anderer.

Dass sich aus dem Wohlstand heraus ein Bedürfnis nach neuen Autoritäten entwickelt, ist schwer zu verstehen. Ist das von vielen konstatierte „Ende der Religionen“ ein Teil des Problems?

Absolut. In der Psychose wird das eigene Identitätsproblem virulent, eben die Frage, wer wir sind und sein wollen. Doch wir Menschen sind paradoxe Wesen mit einem Körper und einem Innenleben, mit Gefühlen und Gedanken, autonom und abhängig zugleich. Unsere widersprüchliche Lage hat kaum jemand so schön beschrieben wie der Philosoph ­Søren Kierkegaard, der sagt, der Mensch sei ein seltsam zusammengesetztes Wesen, das für sich selbst ein Problem ist. Dieses Problem ist eben sein Identitätsproblem, und jeder von uns muss immer wieder zwischen seinen unterschiedlichen Existenzebenen vermitteln, eine Balance, die Kierkegaard „Synthese“ nennt. In klassischen Übergangsphasen wie der Pubertät verlieren wir die Balance, um zu einem neuen und umfassenderen Verständnis unserer Identität zu kommen. Eine Psychose ist auch ein Übergangszustand, während dessen die unterschiedlichen Elemente, aus denen nicht nur wir selbst bestehen, sondern auch die Gesellschaft, nicht mehr in einen Zusammenhang gebracht werden können.

Wie konnte es so weit kommen?

Digitalisierung und Globalisierung sind Beschleuniger. Aber wir haben im Westen, also in den Ländern, die durch eine antike, christliche und koloniale Vergangenheit verbunden sind, schon seit Platon ein ebenso einseitiges wie ignorantes Identitätsverständnis, das auf Kosten der Natur, der Tiere, der Erde, der Frauen, der Gefühle, des Körpers gegangen ist. Das kann lange gut gehen, wie auch eine individuelle Psychose einen langen Vorlauf hat, und wir können die aktuelle Krise auch als den Moment begreifen, wo es eben nicht mehr gut geht, wo beispielsweise die Erde und die Natur einfach nicht mehr mitmachen bei der großen Ausbeutungsparty. Einen zweiten Auslöser für die Psychose sehe ich im ambivalenten Erbe der Aufklärung. Die Aufklärung besagt ja, dass der Mensch Verantwortung übernehmen muss, dass die Welt nicht von Gott, sondern von Menschen gemacht ist. Das hatte eine Individualisierung zur Folge, was einerseits ein Riesenfortschritt ist, weil wir endlich anerkennen müssen, dass wir Menschen unterschiedliche Daseinserfahrungen machen. Das Problem ist, dass wir durch diese Betonung unserer Unterschiede das Gemeinsame aus dem Blick verloren haben.

Und worin besteht dieses Gemeinsame?

Unsere kollektive Identitätskrise ist essenziell eine Krise des Zusammenlebens, die ganz vergisst, dass der andere auch so ist wie ich. Dass derjenige, der zu uns kommt, mit der anderen Hautfarbe, der schwierigen Geschichte, einer von uns ist und dieselben Fragen hat. Die Konsumindustrie gaukelt vor, es ginge darum, uns immer noch stärker voneinander zu unterscheiden. Damit kommen wir auch zum dritten Auslöser der aktuellen Krise, der Allgegenwart des ökonomischen Denkens. Und weil wir mittlerweile nicht nur Schulen, Universitäten und Hospize, sondern auch uns selbst – in Deutschland nennen wir das Ich-AG – wie Unternehmen führen, ist es kein Wunder, dass wir vergessen haben, dass uns Menschen viel mehr verbindet als trennt. Wir sind alle in dieses Leben geboren, haben Hunger, suchen Sicherheit und Selbstausdruck, Anerkennung und Austausch. Und wir haben alle einen Geist. Dieses Bewusstsein unseres Bewusstseins ist der Ort, an dem wir unser Identitätsproblem sowohl empfinden als auch überwinden können. Jeder und jede von uns kann sich von außen sehen. Und jeder, der will, kann sich in einen anderen hineinversetzen. Das ist eine geistige Sache. Wenn ich mich erinnere, wie sich das angefühlt hat, als ich mich einmal ausgesperrt habe – ein scheußliches Gefühl übrigens –, kann ich auch nachfühlen, wie sich das anfühlen mag, wenn man gar nicht mehr nach Hause kann, weil Krieg ist oder schlimme Not. Mitgefühl ist ein geistiges Vermögen, daher kann man es auch trainieren, bis man irgendwann vielleicht sagen kann: „Ich bin ein Mensch, nichts Menschliches ist mir fremd.“

Verlieren wir durch die Ökonomisierung unsere Menschlichkeit?

Die Ökonomisierung als eine Art säkulare Religion ersetzt alle Arten von gesellschaftlichen Wertdifferenzen – ob wahr/falsch im Journalismus oder recht/unrecht in der juridischen Sphäre – durch die ökonomische Differenz Gewinn/Verlust. Aber da Verlust keine echte Option ist, geht es nur noch um den Gewinn. Um den Profit. Mehr, mehr und immer mehr. Doch das Mehr ist leer. Das Problem der Alleinherrschaft eines Prinzips ist, dass es uns fortrückt von der Wahrheit unseres Lebens. Das Leben ist komplex, vielstimmig, findet in Polaritäten statt und ist ein ewiges Aushandeln, solange wir daran teilhaben dürfen. Auch wir Menschen sind existenziell föderale Geschöpfe. Das hat schon Freud gesagt: Jeder Mensch ist eine kleine Gesellschaft. Wir sind die Conférenciers unseres Selbst, wir sind ein Gespräch. Ein psychotischer Mensch kann nicht mehr in einen Dialog treten, nicht mehr zuhören, nicht mehr angemessen reagieren. Er ist geisteskrank, wobei die Krankheit in einem temporären Verlust ebendieses Geistes und seiner Kompetenzen wie Mitgefühl, Urteilskraft oder Fantasie besteht. Diese Diagnose trifft den gesellschaftlichen Zustand derzeit ganz gut.