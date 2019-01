Mit dabei bei der Ernährungswende

Der Bioapfel aus Südamerika ist ja kein Einzelfall, auch der Bio-Knoblauch aus China ist kein einzelnes Statement im Kontext der Ernährungsdemokratie. Die zwei Verfasserinnen und der Verfasser dieses Buches gehen ihre Sache gründlich an: Sie verheißen nicht die Lösung, speisen ihre Leserinnen und Leser mit einfachen „tu es doch einfach“-Rezepten ab, sondern sprechen von Ernährungswende, -räten und -demokratie. Also hier wird einem nicht die Hintertür offen gehalten, wenn man „ein bisschen gesünder“ leben oder einkaufen möchte: Hier geht es um den Dialog von GärtnerInnen/LandwirtInnen in einer Region mit FoodaktivistInnen und BürgerInnen. Zuerst also mal reden, planen, Visionen entwickeln, dann handeln, dann gern auch kochen und essen.

Die zwei Teile dieses Buches lassen uns LeserInnen wirklich mit an diesem Tisch sitzen, Teil 1 stellt Fragen, die das Grundsätzliche erfragen bzw. in Frage stellen und Teil 2 präsentiert Leuchtturmprojekte, lässt ErnährungsrätInnen zu Wort kommen, gibt schlichte – von Seite 236 bis 248 – Tipps und Empfehlungen für Gründungsinitiativen. Klare Positionen finden sich hier in Bezug auf die so genannten Tafeln, zu Almosen, die an durch Politik zu Bedürftigen degradierten Kinder, Männer und Frauen: Recht auf Nahrung ist ein weltweit verbreitetes Menschenrecht, das nicht allen zuteil wird. Auch nicht in angeblich „reichen“ Ländern wie Österreich und Deutschland. Anhand der exemplarisch gestellten Frage „Könnte Hamburg 100 Prozent regional und bio essen“ führt das Buch hin zu den dafür nötigen landwirtschafltichen Umstellungsprozessen, zu alternativen Ernährungsnetzwerken, zu Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaften: Hier geht es um gutes Essen, das ohne andere – Länder, BäuerInnen – auszubeuten, das fair in Bezug auf Erzeugungspreise und Löhne ist. Schön für mich als Wien-Fan zu lesen ist die Überschrift „Millionenmetropole Wien: Weltmeisterin der regionalen Gemüseversorgung“ (S. 32)