Mein Kleiderschrank, mein Projekt

Denken Sie jetzt Bobo-Geschwafel? Das wäre nämlich ungerecht, gebrauchte Kleidung kommt hier ebenso lang und ausführlich vor wie die hippen kleinen Läden, die mehr sind als Bobo-Oasen. Und dann das Finale „Diese Experten sollten Sie kennen“, na ja, der Verlag sollte mal zu gendern beginnen, es sind nämlich viele Expertinnen dabei – fairknallt.de oder the-ognc.com – das sind nur zwei Beispiele von witzigen wie ernsthaften BloggerInnen. Verlag, herschauen, so geht Gendern! Die Empfehlung, in einen grünen Concept Sore zu gehen und es sich damit einfach zu machen, ist Goldes Wert. Ein Sachbuch für jeden Unterricht, jeden Literaturkreis, als Basis für Gespräche über den eigenen Kleiderschrank, die Selbstbeschränkung, die Freude an schönen Sachen, die fair produziert sind. Ich hasse reparieren, aber da spring ich über meinen Schatten, selbst darüber gibt es ein Kapitel in dem Buch und das ist gut so.

Was Sie versäumen, wenn Sie dieses Buch nicht lesen: Die Chance, Ihren Kleiderkasten zu entrümpeln, strukturiert in Hinkunft einzukaufen, Wissen über Qualitätssiegel, Freude daran, aus dem Vielen ein Weniger zu machen, den eigenen Stil noch einmal zu überdenken und dem nächsten Sonderangebot am Wühltisch zu widerstehen.

Kirsten Brodde: gilt als Deutschland profilierteste Kritikerin der Textilindustrie, leitet die globale Detox-Kampagne von Greenpeace, ihr Buch „Saubere Sachen“ (2008) gilt als Standardwerk zum Thema Ökologie.

Alf-Tobias Zahn: Blogger, Kommunikationsberater, bloggt seit Jahren über Grüne Mode.