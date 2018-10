Ein Dichterwettstreit – genannt Poetry-Slam – irgendwo in Österreich. Junge Leute drängen sich im Zuschauerraum, jemand lacht leise, in der Luft liegt ein erwartungsvolles Wispern. Eine junge Frau betritt die Bühne und zieht das Mikrofon zu sich heran. Ein wenig nervös schiebt sie ihre Brille den Nasenrücken hoch, dann sagt sie: „Hallo, ich bin die Agnes. Ich habe euch einen Text mitgebracht, und der geht so.“

Was jetzt kommt, überrascht die meisten. Agnes Maier holt tief Luft und sagt: „Ich bin Hebamme – eine Frau mit helfenden Händen, Geburtsbeistandsleisterin in Kreißzimmerwänden, Expertologin für Herzschlagmomente und alles von Schwangerschaftsthemen bis Brustmilcherzeugnisse. Mein Job sind die Wunder des Lebens.“

SIE SORGT FÜR ÜBERRASCHUNG

Auf den ersten Blick würde man nie vermuten, was die junge Frau alles leistet. Mit dem langen blonden Haar, der goldgerahmten Brille und ihrer geblümten Bluse wirkt Agnes Maier wie eine ganz gewöhnliche, sympathische Studentin von nebenan. „Ich spiele gern mit dem Überraschungseffekt, den meine Person mit sich bringt“, sagt sie, „denn ich bin oft in einer Rolle, die mir niemand zugetraut hätte.“ Die 25-jährige ist Hebamme, erfolgreiche Slam-Poetin und alleinerziehende Mutter einer neunjährigen Tochter.

„Ich habe ehrlich gesagt selbst keine Ahnung, wie ich das alles hinbekomme“, erzählt Maier. „Es ist ein Glück, dass ich in einer Klinik arbeite, in der wir 24-Stunden-Dienste machen.“ Da mehr als zwei solcher Dienste pro Woche gesetzlich nicht erlaubt sind, kann sie ihre freien Tage nutzen, um als Slam-Poetin aufzutreten. „Meine Tochter ­Selina nehme ich, so oft es geht, auf meine Touren mit. Dann fahren wir über das Wochenende mit dem Zug eine Runde durch halb Österreich und Deutschland.“ Im Teamwork mit ihren Eltern und Selinas Vater schafft es die junge Frau, ihre beiden Berufe miteinander zu vereinbaren.

