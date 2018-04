Soziale und ökologische Folgen<br>der Digitalisierung

Der Konsum steigt, Apps verführen zum Konsum, alles ist oder erscheint leicht, das Warenhaus passt in die Hosentasche und heißt I-Phone. Alles ist hipp, alles muss schnell gehen: Wer schnell kauft, digital, hat bereits nach kurzer Zeit seine Freude am Kaufen wieder verloren, schließlich fehlt die Haptik, das Wühlen, das Anprobieren in miesen kleinen stinkenden Umkleidekabinen – das ist jetzt von mir, steht so nicht im Buch. Manipulation versus Information, Algorithmus versus Selbstbestimmung und das alles Kapitel für Kapitel in den Alltag übersetzt. Als Bibliothekarin habe ich mir wirklich nie überlegt, ob der E-Reader ökologisch besser sei als das analoge Buch. Es kommt, so lerne ich in den Ausführungen der Wissenschaftler, auf die Menge der am Reader gelesenen Bücher an. Logisch, tolle Überlegung. Wer sich mit sozialer Teilhabe, mit Demokratisierung, mit Umweltschutz und sozialer Gerechtigkeit beschäftigt, macht all das nach Lektüre dieses Buches auf einem anderen Niveau.

Was Sie versäumen, wenn Sie dieses Buch nicht lesen:

Wissen, Erklärung von Zusammenhängen, Skepsis gegenüber technologischem Fortschritt, Auseinandersetzung mit digitalem Turbokapitalismus – verdammt also Klärung der Frage: Was macht die Digitalisierung mit uns, unserer Umwelt, unserm Arbeitsplatz. Das muss jetzt reichen!

Steffen Lange: promovierter Volkswirt, beschäftigt sich damit, was die Digitalisierung der Ökonomie in sozialökologischer Hinsicht bedeutet. Arbeitet ehrenamtlich bei Initiativen, die nachhaltiges Wirtschaften Wirklichkeit werden lassen wollen.

Tilman Santarius: Professor für Sozial-Ökologische Transformation und Nachhaltige Digitalisierung; Ehrenamtler im Aufsichtsrat von Greenpeace Deutschland.