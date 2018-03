Mama im Patchwork

Als Sabine Felgitsch ihren zweiten Mann Hannes kennenlernte, ­hatte sie nicht geplant, eine Beziehung einzugehen. Eben geschieden von ihrem ersten Mann, hatte sie sich bereits mit der Rolle der Alleinerzieherin angefreundet. Doch dann passierte es einfach, die beiden Erwachsenen verliebten sich, aus zwei Alleinerziehern wurde rasch eine Patchworkfamilie mit abwechselnd zwei bis vier Kindern. ­Felgitsch wurde zur Wochenend-Stiefmutter, wenn die Kinder ihres Mannes alle 14 Tage zu Besuch kamen. Ganz selbstverständlich wickelte sie den kleinen Lukas, tröstete Sophie über größere und kleinere Missgeschicke hinweg, holte die Kinder bei ­Hannes’ Exfrau ab, wenn er noch in der Arbeit war, und kochte für alle. Das Bild der neuen „perfekten“ Familie schien geglückt – und doch spürte Sabine ­Felgitsch, dass etwas nicht passte. So erfüllend die gemeinsamen Wochenenden waren, so sehr zehrten sie auch an ihren Kräften. Und: Wollte Lukas einen neuen Sport beginnen, wurde sie nicht gefragt. „Ich empfand meine Rolle bald als sehr undankbar“, sagt Felgitsch im Rückblick. Sie begann sich ausgeschlossen und fremdbestimmt zu fühlen.

ACHTUNG, MUTTERFALLE!

Was ihr passierte, sei kein Einzelfall, weiß die Familientherapeutin Katharina ­Grünewald aus Köln, selbst Mutter von zwei bis vier Kindern in einer Patchworkfamilie. „Viele Frauen stürzen sich euphorisch in die neue Rolle“, sagt Grünewald, „und tappen da in die Mutterfalle.“ Aus Mangel an anderen Rollenvorbildern würden neu hinzukommende Partnerinnen ganz automatisch zu Ersatzmüttern – eine Rolle, die häufig gar nicht passe, wie die Therapeutin meint. Patchworkfamilien organisieren sich oft schnell nach dem Muster „klassischer“ Familien. Der Vater tritt zurück und überlässt der Stiefmutter das Feld – sprich die Sorge für Kinder und Haushalt. „Die Gründung von Zweitfamilien nach Wiederheirat – sogenannten Stieffamilien – ist heute gang und gäbe, deren neue, andere Normalität und ihre Eigentümlichkeit wird jedoch wenig zur Kenntnis genommen“, schreibt auch die Autorin Hildegard Ewering und fügt hinzu: „Tradition und Kultur übermitteln im Fall der Stiefmutter, wenn man von dem negativen Bild der ‚bösen Stiefmutter‘ einmal absieht, keine klaren Vorstellungen von Stiefmutterschaft.“ Eine Stiefmutter kann also theoretisch alles sein – von der Ersatzmutter bis zur bloßen Freundin

des Vaters.

