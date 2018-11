Magie, Romantik und manch hässliche Ecke

Es gibt sie, die klare Romantik, die ohne wesentliche Dekorationen auskommt. Eine Halbinsel in ihrer Verschlossenheit mit kleinen Fenstern, die sich den BetrachterInnen öffnen. Man will hin, ganz einfach. Man will mehr über diese Halbinsel lesen und studiert sofort die in diesem Bildband beinhalteten Karten der südlichsten Ecke Englands.

Was Sie versäumen, wenn Sie den Bildband nicht kaufen: Sie bleiben auf einem falschen Romantikpegel in Bezug auf Cornwall, Sie schauen drei Kindern nicht in die Augen, Sie frösteln nicht beim Durchblättern, Sie sehen sehr viel Meer, noch mehr Landschaft und Sie kämen um den Genuss, vielen Typen zu begegnen, einzeln, in klar abgegrenzter Gesellschaft, ernst mit Verrichtungen und Alltag beschäftigt. Selbst die Hunde erzählen hier – Seite 53 – mögliche Geschichten.

Alltag im Innen und im Außen, bar jeden Luxus’, gerade genug für ein gutes Leben und ja, die zwei jungen Frau mit den Budweiser-Kartons kämen in keines der Rosamunde-Pilcher-Romane, -Filme und -Szenen rein.